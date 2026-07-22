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AI自主突破隔離 為完成測試尋找攻擊路徑

結合零日漏洞與遭竊憑證 成功取得伺服器權限

Hugging Face：攻擊幾乎全由AI自主完成

阿特曼示警：AI找漏洞能力已快速提升

政界、專家憂心 籲建立AI資安監管制度

OpenAI強化防護 全面檢討模型測試機制

人工智慧（AI）模型的資安能力快速提升，也帶來超出開發者控制的新風險。ChatGPT開發商OpenAI證實，旗下先進模型在內部網路攻擊能力測試期間，竟自行突破原本封閉的測試環境、取得網際網路存取權限，隨後入侵AI開源平台Hugging Face的正式系統，取得未公開資料及測試答案。OpenAI形容，這是一起前所未有的AI網路安全事件。綜合媒體報導，OpenAI於21日發布調查報告指出，事件涉及GPT-5.6 Sol及另一款能力更強、尚未公開的預發布模型。這些模型當時正接受資安能力評估，研究人員為測試其在極端情境下的表現，降低部分安全限制，並將模型置於公司所稱的高度隔離環境中。然而，AI代理為了完成名為「ExploitGym」的資安能力評測，自行找出內部軟體套件代理程式的一項未知漏洞，成功突破隔離機制並連上網路，之後進一步搜尋外部系統中的相關資料。ExploitGym主要用來評估AI代理能否將已知軟體漏洞轉化為可實際運作的攻擊程式。OpenAI表示，模型推測Hugging Face可能託管與ExploitGym有關的模型、資料集或解答，因此主動尋找入侵途徑。過程中，AI代理結合遭竊登入憑證、零日漏洞及其他攻擊手法，最終取得Hugging Face伺服器的遠端程式碼執行權限，並存取可用來直接完成評測的機密資訊。OpenAI坦言，模型對完成單一任務展現高度執著，甚至採取原本未被研究團隊預期的極端手段。事件發生後，公司已與Hugging Face合作展開鑑識調查，並將相關漏洞通報業者修補，同時強化模型測試環境、網路隔離及監控措施。Hugging Face上週率先披露遭到高度自動化的AI代理入侵，表示這起攻擊與過去處理的資安事件截然不同，整個過程幾乎完全由自主AI系統驅動，並涉及大量短時間運作的沙盒環境及多階段攻擊行動。Hugging Face共同創辦人暨執行長戴蘭格（Clement Delangue）表示，由於攻擊手法極為複雜，公司一度懷疑來源可能是某家尖端AI實驗室。經與OpenAI聯繫後，證實攻擊確實源自其內部測試。戴蘭格強調，Hugging Face相信OpenAI並非出於惡意，這起事件是在模型自主執行任務的過程中意外發生。不過，他也形容，這可能是人類首次面對由AI代理自主發動、並實際入侵第三方基礎設施的資安事件。OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）表示，公司在測試模型時發現這起嚴重安全事故，顯示AI尋找並利用系統弱點的能力正在快速提升，安全防護與監管機制也必須跟上模型能力進展。事件曝光後，引發美國政界及資安專家對尖端AI安全監管的憂慮。部分議員呼籲，應建立強制性的獨立安全測試、重大資安事件通報制度，以及跨國監管合作，避免高能力AI在缺乏人類直接監督下造成更嚴重後果。資安專家指出，這起事件最令人憂心之處，不只是AI能找到漏洞，而是模型已能在長時間任務中自行規劃、調整策略，結合多項攻擊方式並繞過原有安全限制。若相關能力遭惡意利用，未來可能大幅降低發動複雜網路攻擊的門檻。不過，也有業界人士認為，AI代理使用的個別攻擊技術並非全都屬於前沿能力，目前市面上可取得的模型與工具，也可能完成部分類似任務。真正的風險在於，AI已能將原本需要專業駭客逐步操作的流程串聯起來，並以更快速度、大規模且自主地執行。OpenAI表示，將重新檢討模型測試方式，導入更嚴格的權限管控、即時監測及緊急隔離機制，避免測試模型再次突破研究環境並影響第三方。公司也坦言，隨著AI資安能力快速提升，現有防護措施必須同步升級，不能只依賴傳統沙盒或網路隔離機制。由於AI代理實際進入第三方正式系統並取得未經授權的資料，外界也關注事件是否涉及美國《電腦詐欺及濫用法》等法律責任。相關責任應由模型開發商、研究人員或系統管理者承擔，仍有待後續調查及法律界進一步釐清。