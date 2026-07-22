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▲由於第二賽段成績欠佳，GZ 戰隊第三賽段前陸續宣布中路 Jimien、下路 Shunn、輔助 Orca 離隊。（圖／GZ FB）

三度稱霸 LCP 後離隊 Kaiwing 轉戰巴西又回來了

▲香港的輔助 Kaiwing，2025年效力 CFO 時，曾隨隊闖進世界賽8強。（圖／LOL Esports Flickr）

閃電狼黃金世代成員 Betty沉潛8個月再拚LCP

▲Betty 最初在2016年底加入閃電狼成名，短暫前往 LPL 後，回台曾效力過 BYG、PSG 等戰隊。（圖／LOL Esports Flickr）

LOL《英雄聯盟》各賽區第三賽段將陸續登場，在這爭奪世界賽門票的關鍵節點，LCP 賽區的 GZ 戰隊也迎來重大人員變更，粉絲熟悉的下路 Betty 將和去年世界賽8強輔助 Kaiwing 回歸加盟，與上路 1Jiang、打野 Husha，以及尚未公佈的中路衝擊賽區。GZ 戰隊出資方雖然源自於澳洲，但在今年賽季始終以「全台班」在場上戰鬥，第一賽段拿下第4名，第二賽段卻狀況下滑，僅拿下第7名結束賽段，第三賽段前陸續宣布中路 Jimien、下路 Shunn、輔助 Orca 離隊後，Betty 和 Kaiwing 正式加盟。來自香港的 Kaiwing 現年29歲，職業生涯從2016年就開始，歷經 LMS、PCS、LCP 等賽區更迭，前後效力過 MSE、HKA、PSG、FAK、CFO 等隊伍，PCS時期，Kaiwing 曾與同為香港選手的 Unified，在 PSG 組成下路雙人組，並在聯賽大殺四方。PCS 賽區最後一年，Kaiwing 加盟「全港班」FAK，並以殿軍止步，LCP 改制後，CFO 為尋求有經驗的輔助加盟，因此選擇 Kaiwing 和Doggo 組成下路，並在LCP三個賽段都拿下冠軍，甚至挺進世界賽8強，不過今年卻未獲 CFO 續約，短暫轉戰巴西 CBLoL 賽區的 VKS 戰隊，如今再次回歸。26歲的 Betty 最初在2016年底加入閃電狼成名，與 Maple、Karsa、SwordArt 等人組成「閃電狼」黃金世代，多次奪得 LMS 冠軍，也曾在2018年MSI取得四強佳績，之後旅外效力 LPL 的 RNG、Anyone's Legend，之後重返 PCS，加盟 BYG、PSG Talon 等戰隊。不料去年 PSG 戰隊因欠薪事件遭到官方除名，Betty 近8個月未出現在職業賽場，時不時會開開實況與粉絲互動，2026年第三賽段正式加盟 GZ，與 Kaiwing 組成全新下路搭檔，兩位「老將」的配合值得關注。