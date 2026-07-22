399元福箱一次備齊供品 內容物逾600元

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▲全家開賣3款肖像福箱、2款寵物福箱。（圖／業者提供）

▲肖像福箱隨箱送「永豐金證券股票禮品卡」，最高可得3000元存股投資金。（圖／業者提供）

🟡399元普渡福箱款式、價格、內容物一覽

米、罐頭、醬油、袋裝麵、飲料，隨箱附贈1款療癒IP小物

永豐金證券股票禮品卡1張，張張有獎，刮開最高得3000元存股投資金

30%機率額外獲得「商品兌換卡」1張。（可兌換FamiCollection衛生紙（串）／牧場直送4.0鮮乳900ml／FamiCollection蜂蜜水870ml／FamiCollection檸檬蜂蜜水870ml）

▲全家總動員箱399元。（圖／業者提供）

▲怪獸驚喜箱399元。（圖／業者提供）

▲蛋奶素的TOY蔬多力箱399元。（圖／業者提供）

西莎澎湃箱送玩具球！貓咪箱變居家小屋附頭套

▲西莎澎湃箱599元，含寵物食品、主食、點心、用品等，總價值約1000至1100元，隨箱附贈健綠潔牙骨、狗狗玩具球。（圖／業者提供）

▲全家便利箱799元，含寵物食品、主食、凍乾、用品等，總價值約1100元至1200元，隨箱附贈貓咪頭套1個。（圖／業者提供）

中元商品買4件送「玩具總動員保冷袋」

▲玩具總動員保冷袋。（圖／業者提供）

2026中元節將於8月27日登場，近年不少民眾改買「普渡福箱」，一次備齊餅乾、泡麵、飲料等供品，整箱抱去抱回省時省力，還有可愛IP外箱可收藏，成為中元普渡新寵。全家便利商店推出5款中元普渡福箱，包括《怪獸電力公司》、《玩具總動員》等人氣IP聯名款，以及寵物、蛋奶素福箱，最低399元起，有機會拿到3000元股票金，《NOWNEWS》整理399元福箱完整內容物一次看。全家便利商店自7月22日至9月1日限時發售，IP肖像及寵物福箱全系列共5款，最低只要399元起。全家今年中元普渡福箱集結《怪獸電力公司》、《玩具總動員》角色，共有「全家總動員箱」、「怪獸驚喜箱」及素食者可選購的「TOY蔬多力箱（蛋奶素）」3種款式，每款399元，箱箱皆享三重好康。福箱內容物為總價值約518元至603元，包含多樣餅乾、泡麵、罐頭等實用商品組及1款療癒IP小物，有機會獲得超值「商品兌換卡」，可隨機兌換家庭號鮮乳、蜂蜜水、衛生紙等生活用品。隨箱贈送「永豐金證券股票禮品卡」1張，張張皆有獎，最高可得3000元存股投資金。即日起至9月1日，使用全盈PAY或My FamiPay購買肖像福箱，每箱加贈15000 Fa點（300點折1元、約等於50元新台幣，可累贈，點數效期至12月31日，名額有限，贈完為止）。1、全家總動員箱399元2、怪獸驚喜箱399元3、TOY蔬多力箱（蛋奶素）399元每箱內容物：全家7月27日起再推出兩款寵物福箱，西莎澎湃箱（犬用，599元）、全家便利箱（貓用，799元），內含主食、罐頭、凍乾等總價逾千元商品，讓飼主除了能為毛孩祈福，也能在祭拜後直接作為日常加菜。其中，「西莎澎湃箱」更加贈狗狗潔牙骨及玩具球。而去年廣受好評的「全家便利箱」回歸登場，以全家門市為原型縮小設計，紙箱材質絕對吸引貓咪抓爆，直接化身貓咪居家小窩，每箱隨機贈送一款貓咪頭套（獅子款／乳牛款），讓毛孩Q萌變身。針對偏好自由搭配的消費者，全家同步推出普渡採買優惠。8月5日至9月1日期間，買實體門市中元端架指定商品任選2件7.9折、3件7.7折；單筆消費滿4件送「玩具總動員保冷袋」1個，數量有限，送完為止。「全家行動購」自7月22日至9月1日領優惠券，活動期間使用優惠券結帳，有機會獲得「整單全額回饋金」。8月5日起在線上中元普渡專區消費單筆滿199元，也可同步獲得「玩具總動員保冷袋」1個，單筆不累贈，送完為止。