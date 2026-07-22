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痛批盧秀燕、蔣萬安溜之大吉！張育萌：難道根本不想修法？

中聯油脂出產的大豆沙拉油遭驗出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，引爆全台食安風暴。行政院昨（21）日下午邀集六都市長召開會議，討論《食品安全衛生管理法》修法方向與重點，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕皆出席，但兩人卻在會中提前離場，這讓台灣青年世代共好協會理事長張育萌痛批，根本就是在拖延修法、護航中聯。張育萌表示，像中聯這種廠商延遲通報或隱匿，原本罰鍰只有不痛不癢的300萬。這次南僑5月13日早就發現超標，結果中聯拖到6月30日才通報。現在知情不報成本太低，廠商當然能拖就拖。行政院把罰鍰提高10倍，以後不通報罰款3,000萬。張育萌續指，原本《食安法》只規範業者的通報義務，但如果廠商委託實驗室檢驗，驗出異常的話，實驗室卻不用通報。問題是，實務上廠商怕驗錯，常常會自己多次複檢，那從「發現問題」到實際通報就會有時間差，一旦有時間差，產品賣出去之後就很難收回。現在修法，把檢驗實驗室也納入強制通報，以後只要檢驗結果發現異常，實驗室24小時內就要通報。「整天罵中央罵很爽的盧秀燕和蔣萬安，竟然先落跑。盧秀燕到底在怕什麼？講到要重罰廠商，就不敢面對，溜之大吉。」張育萌直言，盧秀燕被記者堵到後，鬼扯說衛福部臨時「端出很多東西來⋯⋯不只地方政府事前不知情，甚至連中央各部會都被蒙在鼓裡」。他怒轟，討論修法當然會「端出很多東西」，盧秀燕和蔣萬安都當過立委，在那邊裝傻講什麼鬼話。最後，張育萌更提出質疑，難道盧秀燕根本就不想修法嗎？想讓中聯繼續擺爛，反正也罰不怕。上凱道喊得道貌岸然，真正到了修法的關鍵時刻，盧秀燕和蔣萬安一個跑得比一個快，根本就是在拖延修法、護航中聯啊。