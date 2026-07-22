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星港巨星謝賢本月16日因肺炎離世，演員田啟文早年前曾和他合作電影《少林足球》，他近日接受港媒訪問，被問到當年拍《少林足球》時，曾傳言謝賢沒拿片酬，田啟文直呼當年拍攝沒有簽約，但是有拿紅包，謝賢只關心角色，很爽快就答應了。根據《星島頭條》報導，田啟文透露最後一次見到謝賢是在香港電影金像獎上，當時謝賢獲得終身成就獎以及最佳男主角獎，而近來傳出謝賢拍攝《少林足球》時沒有拿片酬，田啟文表示，當年拍電影沒有簽合約的習慣，謝賢也只關心角色設定，非常爽快就答應演出，但是也並非零酬勞演出，事後還是有拿紅包。謝賢過世，遺產的分配成為外界關注焦點，據悉，謝賢名下房產加上股票、版權費等等，合計約1億元港幣（約新台幣4.1億元），他早在過世之前，就已經立好遺囑，要將90%的遺產留給謝霆鋒和張柏芝的兩個兒子Lucas、Quintus。在謝賢病危時，張柏芝更讓大兒子Lucas從澳洲飛回香港陪伴爺爺人生最後一哩路，謝賢生前對謝霆鋒與張柏芝離婚一事非常介懷，他不希望兒子走上和他一樣的道路，成為他晚年的心結。