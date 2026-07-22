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公平會今（22）日會議決議，Grab與foodpanda結合案因涉及雙占市場、股權結構對競爭之影響等諸多待評估事項，決議依法延長審議期間60個工作日至10月27日。公平會表示，有關Grab Holdings Limited申報擬取得富胖達股份有限公司，Grab已於6月16日提出完整申報資料，依照《公平交易法》第11條第7項規定，自公平會受理申報資料之日起算30個工作日之審查期間內，亦即7月29日之前不得為結合；但公平會認為有必要時，得延長審議期間最長60個工作日。公平會審議認為，由於Grab與富胖達公司結合後，市場結構仍維持結合前的「雙占」情形，Uber持有Grab之13%股份及3.7%表決權，是否會因二者間的「股權連結」影響結合後UberEats與Grab競爭之誘因及能力，而產生類似水平結合之單方效果或共同效果，有必要進一步分析對於我國市場競爭之影響，爰依《公平交易法》第11條第7項、第8項規定延長審議期間。