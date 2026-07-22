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台北市私立夏莉絲國際幼兒園爆發虐童案，園方利用台北市長蔣萬安的感謝信和合照當作招生廣告，名嘴溫朗東也揭露，2024年就有兒虐跡象，但北市教育局僅開罰3000元，質疑輕輕放下。對此，北市教育局駁斥，2024年開罰的是「午餐未留樣」，這和不當對待有什麼關係，呼籲溫朗東發言前要做基本查證。溫朗東今揭露，夏莉絲大安森林幼兒園2024年就有幼童受害，台北市教育局確實在2024/7/23，用「未落實安全管理規定」為由，罰了夏莉絲大安館3000元，這是院方卸責的「黃金條款」，為何別家幼兒園追查之後發現兒虐事件，夏莉絲只罰3000元？要鬧到家長成立自救會、跟市議員開記者會，才把夏莉絲當一回事？北市教育局則回應，溫朗東張冠李戴，將兩件不相干的事惡意剪接造謠，呼籲溫朗東本於政治評論員應有的基本素養，收回不實指控、公開澄清事實。教育局強調，教育局是在今年7月16日，接獲家長關於2024年3月不當對待案的陳情。2024年與2025年，乃至於今年7月以前，教育局都沒有收到關於這個案件的不當對待通報。在今年7月收到通報後，教育局隨即召開審查會議，納入案件進行調查。教育局表示，市府2024年7月開罰的是「午餐未留樣」，請問溫朗東，這與「不當對待」有什麼關係？前述兩者為不同事件，呼籲有心人士，立即更正事實，公開發言前一定要做最基本的查證功課，切勿以訛傳訛。