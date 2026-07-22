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▲夏奇拉（右）當年抓包皮克（左）偷吃後立即分手，並帶著兩個兒子移居美國邁阿密。（圖／美聯社）

▲皮克（後）後來將克拉拉（前）扶正，兩人雖然偶有分手傳聞，但多次被拍到甜蜜出遊，感情維持得相當低調但穩定。（圖／美聯社）

拉丁天后、世界盃女王夏奇拉（Shakira）縱橫樂壇36年，堪稱拉丁音樂界最具影響力的女性，集美貌與智慧於一身的她，被大眾視為女神般的遙不可及，但讓人跌破眼鏡的是，這位拉丁尤物感情上竟然曾經被渣男狠心劈腿，對方不但帶著小三回家過夜，女方還偷吃冰箱裡的果醬被抓包，讓夏奇拉將怒火全寫進歌曲，全面反擊無恥的前男友和第三者。夏奇拉2010年因為拍攝世界盃主題曲〈Waka Waka〉MV，與一同演出的西班牙足球明星傑拉德皮克（Gerard Piqué）相識相戀，小倆口隔年正式公開這段差10歲的姐弟戀，雖然兩人一直沒有結婚，但共同育有2名兒子。不過夏奇拉和皮克的感情維持約12年宣告結束，原因是皮克連環偷吃，當年外媒爆料，夏奇拉某天發現家裡冰箱的草莓果醬被吃掉，但是皮克身為職業足球員，長年嚴格控制飲食從來不吃果醬，夏奇拉便以此線索請私家偵探調查，進而抓包男友趁她出差帶圈外人小三克拉拉夏亞（Clara Chia）回家度春宵。夏奇拉發現男友出軌後快刀斬亂麻選擇分手，後來她陸續推出〈Music Sessions Vol 53〉和〈TQG〉等熱門單曲，歌詞中辛辣暗諷「你用法拉利換了Twingo」、「用勞力士換了卡西歐」，暗諷男方放棄高級精品，選擇廉價的替代品，大肆炮轟前男友與小三，在全球引發轟動。今年49歲的夏奇拉目前為單身狀態，雖然近期曾經和英國男星盧西恩拉維斯康特（Lucien Laviscount）及其他墨西哥男星傳出緋聞，但前陣子受訪時，她罕見談及感情狀況，明確表示自己現階段只想專心照顧和扶養兒子，暫時不想談戀愛。