我是廣告 請繼續往下閱讀

點名林秉宥、戴瑋姍發言失格 要求蘇巧慧出面表態

喊話725上凱道 「人民要的只是吃得安心」

▲民眾黨新北隊宣布全員上凱道，聲援絕食靜坐（圖／記者崔至雲攝）

面對致癌油風暴，國民黨台北市議員楊植斗與藍營市議員參選人賴苡任、何元楷、張家馨到凱道絕食靜坐。民眾黨新北市議員陳世軒今（22）日帶同黨新北市議員參選人們到場聲援，一抵達現場，他們送上涼感濕紙巾，表達慰問之意，同時宣布「民眾新北隊」將全員出席725凱道集結。台灣民眾黨新北市議員陳世軒、三重蘆洲區市議員參選人陳彥廷、板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人、土城樹林三峽鶯歌區市議員參選人吳亞倫、汐止金山萬里區市議員參選人陳語倢，及邸聖德今赴凱道聲援7月25日凱道集結活動。陳怡君表示，中連致癌油食安風暴發生至今，民進黨政府沒有辦法給人民清楚的答案，甚至連流向都沒辦法完整公布，人民都非常擔心。然而，令人痛心的是，民進黨新北市議員林秉宥竟然還發社群文嘲諷憤怒的人民，不堪的喪考妣言論，盡顯其傲慢。更可笑的是，林秉宥還說沒有制定苯駢芘標準的日本，癌症發生率略低於台灣，這種荒唐的言論，林秉宥怎麼不直接向賴清德、卓榮泰提出建言，把檢測標準給廢掉？林子宇表示，除了林秉宥，同屬民進黨新潮流的板橋區市議員戴瑋姍同樣說出苯駢芘是植物本來就會天然擁有的此等無知且反科學的言論，新潮流在台灣社會很有勢力沒錯，但如此失格的發言，人民無法接受。人民盼望的很簡單，就是在外用餐時可以健康和安心，然而，戴瑋姍卻還說大家感覺並沒有強烈的不滿，為什麼戴瑋姍可以說出這樣的話？不就是因為只要發言，就會被民進黨的支持者出征、抵制，從日前藝人只是在臉書按讚，就可以知道民進黨在台灣塑造寒蟬效應，箝制言論，甚至是剝奪人民知的權利。陳世軒表示，林秉宥和戴瑋姍說出此等人神共憤的言論，讓同為新北市議員的自己感到不齒，然而，更令他匪夷所思的是，作為民進黨新北市黨部主委，同時也是新北市長參選人的蘇巧慧立委，卻對自己新北黨部的從政黨員失格言論一言不發，難道是因為擔心得罪新潮流嗎？蘇巧慧的競選辦公室昨天甚至還說遇到問題不會逃避，那就請蘇巧慧出面要求林秉宥跟戴瑋姍公開道歉。陳世軒強調，今天到凱道來聲援，想起了2016年蔡英文前總統所說，「總統府裡面的人就是聽不到人民的聲音，政府對人民的痛苦麻木不仁」，這就是當前台灣人民的心聲；此外，蔡英文2016年當選後曾說民進黨人應該要謙卑謙卑再謙卑，不過從民進黨現在的表現看來，早已忘了蔡英文說過的話。陳世軒回憶起2014年台灣面臨食安風暴時民進黨拍的廣告，一位年輕的媽媽對孩子可能吃到地溝油感到抱歉，陳世軒正告賴清德與蘇巧慧，這就是人民的心聲，他邀請大家7月25日上凱道，讓民進黨聽見人民的聲音。陳語倢表示，自己跟很多媽媽一樣，事情發至今，其實自己有沒有吃到，已經不是那麼的在乎，自己真的在乎的是孩子們是不是有吃到，如果有會不會怎麼樣，大人自己怎麼樣都可以，但請不要讓孩子們受傷，這應該是政府要做到的。今天到凱道聲援，可能有人會在認為絕食者裡面有自己同選區的競爭對手，但她自己認為，食安上沒有競爭，也不該競爭，食安就只有人民吃得安心還是不安心。陳語倢邀請民眾7月25日一起在凱道上喊出人民的心聲。陳彥廷表示，自己曾在家樂福服務15年，深知無論客人支持哪個政黨，大家都要吃飯，大家也都希望吃得健康。結果，這次食安風暴造成的問題，民進黨政府都沒有重視，剛開始竟然還想遮掩，所以我們應該要更重視，7月25日站上凱道，讓民進黨政府聽見人民對食安的重視與對政府處理不當的不滿。吳亞倫表示，讓人民可以在外安全的吃飯是政府的責任，今天來聲援，不為別的，就是要捍衛食安、守護大家的健康。民進黨政府已經忘記在野時對食安的要求，而是用無比傲慢的態度在對待人民，今天他與民眾新北隊6位成員身上穿得「我不要吃毒油」，就是人民的心聲，這個要求並不過分，是政府本來就應該做到的事情。7月25日，請大家一起到凱道，要求民進黨政府做好政府該做的事。