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倒數第2艘1千噸級巡防艦 澎湖艦將編制於南部地區機動海巡隊

▲澎湖艦航速可達24節、續航力達6千浬，配置4座高壓消防水砲，具備長時間海上應處能量。（圖／海巡署艦隊分署提供）

第一位女性引水人黃昭玲擔任擲瓶嘉賓

海巡同仁堅守崗位 管碧玲：台灣四面環海的優勢成為國家的力量

政府投入艦艇建造 管碧玲：歷3任總統的國家重要目標

▲澎湖艦S型前進。（圖／海巡署艦隊分署提供）

海巡署艦隊分署昨（21）日於台灣國際造船股份有限公司舉行「1千噸級巡防艦第5艘澎湖艦交船暨第6艘CG1008命名下水」聯合典禮，由海委會主委管碧玲親自主持，並邀請台灣第一位女性引水人黃昭玲女士擔任擲瓶嘉賓。另外，台船公司陳政宏董事長、國民黨立委王鴻薇、基隆市副市長方定安、基隆市議員秘書長黃連茂、基隆市議員張顥瀚、呂美玲等貴賓均出席見證我國「國艦國造」政策的重要里程碑。澎湖艦為「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」中倒數第2艘1千噸級巡防艦，航速可達24節、續航力達6千浬，配置4座高壓消防水砲，具備長時間海上應處能量。面對近期中國於我國東部海域企圖以假執法、真擴權方式製造灰色地帶襲擾，海巡大型艦艇陸續到位，不僅強化第一線執法部署，也展現我國維護海域安全與捍衛藍色國土的決心。澎湖艦交船後將編制於南部地區機動海巡隊，成為海巡執行海域巡護、救生救難及重大海上應處任務的重要戰力。本次典禮特別邀請黃昭玲擔任擲瓶嘉賓，將「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」最後一艘1千噸級巡防艦CG1008正式命名為「基隆艦」。黃昭玲女士除了是我國第一位女性引水人，更曾獲選模範海員及獲蕭副總統公開表揚，她的人生故事證明，只要勇於挑戰，海洋從來不分性別，而是屬於每一位願意投入的人，也象徵海巡推動海上職務性別平權的精神，希望藉由本次典禮引領更多優秀女性投入海洋事業，共同為台灣開創寬廣的藍色未來。典禮現場亦邀請基隆市愛樂合唱團演唱《外婆的澎湖灣》」及《基隆奔放組曲》，以悠揚歌聲祝福新艦建造與執勤平安、順遂；管碧玲致詞時表示，每當聽到《外婆的澎湖灣》這首歌，我們想到的不只是陽光、沙灘、海浪與仙人掌，更想到一群身穿橘色制服、駕駛白色巡防艦，日夜守護台灣藍色國土的海巡同仁，正因為有海巡，我們心中的海洋，才能始終令人安心；也正因為有海巡，台灣四面環海的優勢，才能真正成為國家的力量，也建議澎湖艦用「外婆的澎湖灣」當作他們的巡防艦之歌。此外，典禮現場亦洋溢著溫馨氣氛，管碧玲特別向出席典禮的海巡署長張忠龍夫人致意，並代表全體國人向所有海巡眷屬表達深切感謝。管碧玲感性表示，海巡同仁不分晝夜堅守崗位，背後最堅實的後盾莫過於家庭無私的支持，正是這股來自家屬的溫暖力量，讓同仁能夠無後顧之憂地立足第一線，成為守護國安、治安與海疆平安最堅韌的力量。管碧玲表示，海巡署之所以堅強，是歷經3任總統對於海巡艦艇的建造發展都當作是國家的重要目標，政府也持續投入資源，改善海巡同仁的執法制度、勤務裝備及福利待遇。今年《國安韌性特別預算》更編列61.66億元投入艦艇建造，就是希望讓每一位站在第一線的海巡同仁，都擁有更好的裝備、更安全的勤務環境，以及更堅強的後盾。管碧玲強調，海委會今年提出海洋治理4大戰略，包括強化海域感知與早期預警、深化國際合作、維護安全航道，以及提升平戰轉換能力，而海巡署正是落實這些戰略最重要的力量，即使面對海上灰色地帶襲擾等各種挑戰，海巡同仁仍然默默守護著國家的每一天。今（115）年上半年海巡署查獲各級毒品5499公斤、驅離大陸船舶451艘、救生救難241人，破獲高階AI伺服器非法輸出等矚目案件，自107年底至今，也已應處海漂豬屍189案，有效守護台灣的畜產安全。艦隊分署強調，「守護台灣的海洋，就是守護全球的民主」，未來將持續配合政府政策，推動艦艇現代化，結合先進的科技裝備及專業訓練，打造更堅實的海巡量能，並秉持堅定、冷靜、專業的態度，持續站在守護海疆第一線。