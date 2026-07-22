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中聯油品事件延燒，台北市長蔣萬安日前登高一呼號召支持者725上街抗議，而藍營議員與議員參選人日前在凱道周遭進行絕食，搭棚、睡躺椅、吹電扇、滑手機遭諷刺是「豪華版絕食」，更被質疑是接力斷食輪流吃飯。對此藍營支持者張喬瑜表示，原本都請好假週六要站出來，卻看到這些人絕食搭帳篷？還能接力喝水喝到飽？一群人嘻皮笑臉在那邊聊天，負面效果遠大於正面，看得很氣，「老娘不爽去了！」張喬瑜表示，決定不去凱道了，原本假都跟老闆請好了，打算週六要跟大家一起站出來，結果這2、3天看下來，好好的訴求直接被弄成一場笑話，真的看到肚子一把火。張喬瑜痛批，沒腦就不要辦什麼絕食，絕食還搭帳篷？還能接力喝水喝到飽？一群人嬉皮笑臉在那邊聊天哈哈哈，這到底是在抗議還是在辦同樂會？簡直是雙手把子彈遞給敵人拿來當笑話打，最討厭動不動就自稱什麼「青年」的，以為很厲害？事實上做事根本欠缺思慮、毫無邏輯。張喬瑜說，原本大家是因為「毒油議題」滿腔憤慨想衝一波，結果被這場荒謬又可笑的絕食直接打爛。負面效果遠大於正面，看得很氣，「老娘不爽去了！」回歸現實，腳踏實地上班賺錢最實在，反正自己只是一般小老百姓，多一個少一個根本不重要。