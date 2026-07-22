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詹姆斯（LeBron James）自由市場選項逐漸聚焦於熱火與騎士，勇士也可能被迫啟動B計畫。美媒提出一筆涉及勇士、鵜鶘與公鹿的三方交易構想，讓勇士以波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、穆迪（Moses Moody）及3枚首輪籤為主要代價，換來鵜鶘側翼墨菲三世（Trey Murphy III）。《The Athletic》記者霍林格（John Hollinger）指出，聯盟內部對墨菲的交易討論雖然降溫，卻沒有完全消失；待詹姆斯決定下一站後，多支未能完成主要補強的球隊，可能重新探詢鵜鶘的交易態度。先前也有報導指出，聯盟約有6至12隊對墨菲及瓊斯（Herb Jones）表達興趣，鵜鶘期待獲得接近重磅球星交易等級的回報。這套三方方案中，勇士獲得墨菲；鵜鶘拿到穆迪、公鹿中鋒透納（Myles Turner），以及勇士2027、2029與2031年3枚無保護首輪籤；公鹿則收下波傑姆斯基。勇士等於犧牲兩名年輕輪替球員與大量未來資產，換取一名正值巔峰期的高大型射手。墨菲具備身材、外線與無球跑動能力，不需要長時間持球，也能透過定點投射、空手切入及轉換進攻影響比賽，理論上非常適合搭配柯瑞（Stephen Curry）。若交易完成，勇士可排出柯瑞、墨菲、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）及波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的先發陣容，兼具投射、尺寸與防守彈性。波爾辛吉斯已與勇士簽下2年4000萬美元合約，而柯瑞將在2026至27賽季期間年滿39歲，球隊爭冠窗口所剩不多，也成為勇士可能願意付出高價的理由。 不過3枚無保護首輪籤落在柯瑞生涯末期與退休後，一旦球隊戰力下滑，這些籤位可能具有極高價值，風險遠高於一般補強。對鵜鶘而言，若球團準備調整陣容方向，3枚勇士未來首輪籤將提供龐大的重建彈性，穆迪也能補進具外線與防守能力的年輕側翼。透納則可提供護框與拉開空間的能力，但交易能否成立，仍涉及薪資配平及各隊現有名單規則，並非單靠資產價值就能完成。公鹿在方案中只需接收波傑姆斯基，讓他與年輕陣容共同發展。波傑姆斯基將在下一個休賽季成為受限制自由球員，公鹿可先觀察一季，再決定是否提供長約，承擔的長期風險相對有限。勇士過去確實曾被連結至墨菲，但灣區媒體6月報導指出，球團當時並不認為自己處於交易領先位置。 因此這筆三方交易案更像是詹姆斯爭奪戰結束後的備用計畫，而非即將發生的交易。不過真正的問題仍在於，勇士是否願意為柯瑞最後幾年的爭冠機會，把2031年前的未來幾乎全部押上。