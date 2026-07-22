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▲幼幼台哥姐合體了！香蕉、西瓜、水蜜桃復刻〈釣魚記〉（圖／朱安禹IG@peachanyu）

東森幼幼台（YOYO TV）推出的「水果家族」初代由香蕉哥哥（林掄元）、西瓜哥哥（李岳）、水蜜桃姐姐（朱安禹）、蘋果姐姐（彭薇霖）組成，是不少八年級生的童年回憶。幾人合唱的經典兒歌〈釣魚記〉更憑藉魔性洗腦的歌詞、舞蹈動作深植人心。近日香蕉、西瓜、水蜜桃私下合體吃飯，還當場唱跳〈釣魚記〉，影片曝光秒掀起回憶殺。水蜜桃姐姐今（22）日在IG發文，分享昨晚與香蕉、西瓜哥哥聚會的影片，只見3人合體後，再度唱跳當年的幼幼台神曲〈釣魚記〉，歌詞「釣魚釣魚～釣魚到什麼魚」一開口，立刻喚醒大家的童年回憶。水蜜桃姐姐笑說，這是因為兒子與女兒、姪子們許願，他們才即興來了一段。水蜜桃姐姐也很貼心，即便蘋果姐姐沒到場，她也透過後製方式，將蘋果姐姐的畫面放到影片中。她更透露3人在現場唱完後，餐廳的店員就突然喊了一句：「我就是看你們長大的」，讓眾人笑翻。水蜜桃姐姐也感謝粉絲多年來的支持，都沒忘記他們：「謝謝童心未泯的寶寶們」。目前這4名元老中，只有香蕉哥哥還在幼幼台工作，而香蕉哥哥的妻子草莓姐姐（簡皎竹）也一樣，夫妻倆都是幼幼台的長青樹。香蕉哥哥昨晚也有PO出聚會合照，感性地說：「有些青春一起走過，知道大家都好～就是幸福。」西瓜哥哥同樣有發文，直呼：「差了一位蘋果姐姐，下次一定要全員到齊。」他也透露自己和水蜜桃姐姐已經認識29年了，兩人從同學變成同事，還當過鄰居，現在想想還是覺得很不可思議。西瓜哥哥也笑說，現在大家聊天的話題：「不知不覺開始多了養生、老花眼這些內容。時間一直往前走，但有些情誼，好像從來沒有變過」。貼文曝光後吸引萬人按讚。