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新冠疫情持續升溫 疾管署：高風險對象盡速施打疫苗

新冠疫情升溫，疾管署也提醒正式進入流行期，且單週就新增25例本土重症個案、5例死亡。而感染科醫師李韋辛也提醒，不是人人得新冠都只是感冒，這波就已有5例死亡，特別是家中有長者、孩童等，任何細菌或病毒都要留意。疾管署昨（21）日宣布新冠疫情正式進入流行期，疾管署副署長曾淑慧說明，除了台灣之外，全球疫情持續升溫，包括中國、日本及韓國；提醒民眾，臨床多以上呼吸道症狀為主，包括「喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛」。根據疾管署資料顯示，第28週(7/12-7/18)門急診就診計4766人次，較前7日(7/5-7/11)上升66.5%；而上週(7/14-7/20)新增25例本土重症病例及5例本土死亡病例。李韋辛在臉書發文提醒，很多人說新冠就是「感冒」而已，但感冒是「通稱」，一律稱為「急性呼吸道病毒感染」；醫師以RSV為例，2歲以上、抵抗力正常的人就像感冒，但2歲以下、早產兒、免疫力不好長者則有可能出現重症、死亡。腺病毒同樣在1歲以上像感冒，但1歲以下可能出現腸阻塞、腸套疊、腸壞死等。「並不是人人確診新冠都只是感冒。」李韋辛說，這波新冠疫情已經有5例死亡，要提醒家中有長者、孩童，若不想傳染給家人，還是要留意。疾管署副署長曾淑慧說明，預估未來幾週新冠疫情仍會繼續上升，預計8月中下旬會達到高峰，健保急門診就診約5萬人次。曾淑慧提到，臨床表現多以上呼吸道症狀為主，包括「喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛」等。極少數個案出現暫時性嗅覺或味覺喪失與遲鈍。65歲以上長者仍是併發重症或死亡的高風險族群，疾管署提醒，65歲以上長者及免疫不全者等3類高風險對象已接種1劑且間隔6個月(180天)，應再接種第2劑，以增強自我保護力。