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受美股四大指數全面收紅激勵，台股今（22）日開高走高，加權指數以44,513.75點開出，開盤上漲280.88點，隨後買盤快速湧入，開盤僅4分鐘漲幅便突破千點，成功站回45,000點整數關卡，盤中最高來到45,323.75點。不過高檔賣壓隨後出籠，指數漲幅略為收斂，終場仍大漲592.91點，收在44,825.78點，漲幅1.34%，成交值9,826.45億元。權值股表現分歧，台積電（2330）盤中一度翻黑，終場下跌10元，收2,400元，跌幅0.41%；聯發科（2454）強勢上漲180元至3,850元，成為撐盤要角；鴻海（2317）上漲5.5元至251.5元；廣達（2382）上漲5元至329元；長榮（2603）則上漲3元，收206元。今日盤面以AI及電子股最為強勢，漲幅前五名個股依序為緯穎（6669）、南亞科（2408）、全新（2455）、鈺邦（6449）及飛捷（6206），全數攻上漲停。跌幅前五名則集中在軍工與航太族群，包括力山（1515）、漢翔（2634）、亞航（2630）、長榮航太（2645）及統領（2910），跌幅皆超過9%。市場資金持續流向AI相關族群，法人布局重心集中在AI伺服器、PCB載板、散熱、電源、網通及半導體設備等供應鏈。雖然外資昨日小幅賣超43億元，但期貨空單減少近2,000口，投信也持續站在買方，顯示法人籌碼已有改善跡象。值得留意的是，融資單日增加74億元，代表短線市場信心回溫，但籌碼仍有待沉澱，盤勢仍可能維持震盪。展望後市，市場傳出台積電明年部分晶圓代工價格最高可望調漲10%，反映AI需求依舊強勁，也有助於提升半導體產業信心。分析認為，台股本波修正約13%，不少基本面穩健的AI供應鏈及電子股遭到錯殺。