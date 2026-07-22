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奧克拉荷馬雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）身為加拿大球星，長期被外界想像可能在生涯後期返鄉加盟多倫多暴龍。不過他的父親范恩（Vaughan Alexander）直接替相關傳聞降溫，表示兒子目前非常適合待在奧克拉荷馬，除非未來出現球團政治或其他重大變化，否則不認為他會主動離開雷霆。范恩近日在《No Flukes》Podcast談到兒子的未來，認為留在奧克拉荷馬反而能讓亞歷山大保持專注。相較於回到多倫多後，可能不斷面對親友索票、社交邀約及場外關注，雷霆所在市場較為單純，也更符合他的個性與生活方式。「亞歷山大待在奧克拉荷馬很完美，我不認為他會離開，除非發生球團政治或其他事情。」范恩表示。這番話也讓外界盛傳的「加拿大球星最終加盟暴龍」劇本受到質疑，至少從家庭角度來看，返鄉並不是亞歷山大現階段必須完成的生涯目標。亞歷山大2025年率領雷霆奪下NBA總冠軍後，與球隊簽下4年2.85億美元（約新台幣90億元）超級頂薪延長合約，合約將從2027至28賽季開始執行，並一路延續至2030至31賽季。即使未來沒有再次續約，他最早也要到32歲左右才有機會成為自由球員。亞歷山大本季例行賽出賽68場，場均攻下31.1分、6.6次助攻、4.3個籃板及1.4次抄截，率領雷霆打出聯盟最佳64勝18敗，並以83張第一名選票完成MVP二連霸，成為NBA史上第14位連續兩年獲獎的球員。雷霆本季未能完成二連霸，在西區冠軍賽與馬刺鏖戰7場後出局，亞歷山大決勝戰雖繳出35分、9次助攻，仍無法阻止球隊以103：111落敗。球團休賽季也因薪資壓力進行大幅調整，先後送走多特（Luguentz Dort）、喬（Isaiah Joe）及威金斯（Aaron Wiggins），藉此降低薪資與豪華稅負擔，並退出新版勞資協議限制嚴格的第二層豪華稅線。總管普雷斯提（Sam Presti）坦言，多特交易屬於財務決定，但相關節省預計會重新投入未來球隊建設。雷霆陣容可能持續變動，但亞歷山大的核心地位並未受到影響。從長約、爭冠能力到生活環境，他目前都沒有離隊的迫切理由。