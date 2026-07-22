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◼︎台北市7月23日停水範圍一次看

▲台北市中山區7月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市中山區7月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市士林區7月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市7月23日停水範圍一次看

▲新北市三重區7月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市中和區7月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市三重區7月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市7月23日停水範圍一次看

▲桃園市龍潭區7月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市中壢區7月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市7月23日停水範圍一次看

▲台中市南屯區7月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市7月23日停水範圍一次看

▲台南市永康區7月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市善化區7月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市安定區7月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市7月23日停水範圍一次看

▲高雄市7月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎苗栗縣7月23日停水範圍一次看

▲苗栗縣7月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎彰化縣7月23日停水範圍一次看

▲彰化縣彰化市、秀水鄉7月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲彰化縣鹿港鎮7月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣7月23日停水範圍一次看

▲雲林縣7月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣虎尾鎮7月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣褒忠鄉7月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣7月23日停水範圍一次看

▲嘉義縣大林鎮7月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲嘉義縣中埔鄉7月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲嘉義縣民雄鄉7月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣7月23日停水範圍一次看

▲屏東縣7月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，7月23日（週四）在以及共11縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、新裝工程等，最長影響時間達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市7月23日停水影響範圍與時間，讓您迅速掌握是否影響到自家供水情況。📍停水地區中山區：五常街53巷(龍江路384巷至龍江路356巷)與龍江路370巷(五常街53巷至民族東路410巷)。📍停水地區中山區：中山北路3段36巷及36巷14弄、中山北路3段36巷及36巷14弄。📍停水地區士林區：社正路1號至99號、社正路45巷2號至26號📍停水地區三重區：重陽路1段20巷及重陽路1段26巷📍停水地區中和區：立德街雙號側56號至66號停水原因：汰換管線工程，施工停水📍停水地區三重區：中興南街、五谷王南街；含附近巷弄。停水原因：汰換管線工程📍停水地區龍潭區：中正里、龍興里、中山里、永興里、九龍里。共5個村里。停水原因：管網封閉調查作業📍停水地區中壢區：普忠里；大仁一街、大仁三街、大仁二街、大仁街、實踐路、環中東路等沿線路段含其巷弄🕦影響時間：7月23日09時至16時（共7小時）停水原因：新裝工程停水施工改接作業。📍停水地區南屯區：豐樂里；益豐路二段以東、永春東二路以南、永順路以西、向心南路以北等一帶。停水原因：新裝工程停水施工改接作業。📍停水地區永康區：大橋五街1號至152號(含弄)、大橋三街140號至287號(含弄)、大橋一街103巷184號至238號(含弄)、大橋一街247巷94號至169號(含弄)、大橋三街266巷(含弄)、大橋二街239巷(含弄)、大橋二街199巷(含弄)。停水原因：汰換管線工程。📍停水地區善化區：民族路。停水原因：排水應急延伸改善工程辦理管線改遷。📍停水地區安定區：新吉里停水原因：計量管網委外建置及漏水調查。📍停水地區楠梓區：加昌路、德民路、惠心街、惠春街、惠豐街、惠都街、監理南街、監理街、青埔街、青田街、青農路、高楠公路。停水原因：消防栓自來水管線工程管線聯絡。📍停水地區頭屋鄉：尖豐路、頭屋一交流道、頭屋外環道。停水原因：小區分段測試作業。📍停水地區彰化市：彰水路、彰水路一段、彰秀路。秀水鄉：中山路、安溪街、安鶴路、平安五街、彰水路一段、彰秀路、花秀路。停水原因：汰換管線工程。📍停水地區鹿港鎮：勝利街、平和路、思源路、鹿東路。停水原因：文化小區漏水調查。📍停水地區斗六市：三民路、中山路、中正路、中華路、五福街、內環路、公正街、六合街、力行街、城頂街、大同路、太平路、平和街、府前街、成功路、文化路、文德街、文華街、永安路、永康街、永樂街、田單街、省中街、育英北街、育英南街、興北街、西平路、鎮東路、雲中街、雲林路一段。停水原因：用戶新裝管線連接作業。📍停水地區虎尾鎮：東西向快速台西古坑線、虎尾交流道。停水原因：汰換管線工程。📍停水地區褒忠鄉：中勝路、埔姜街。🕦影響時間：7月23日0時至05時30分（共5小時半）停水原因：小區封閉測試。📍停水地區大林鎮：大埔美園區一路、大埔美園區三路、大埔美園區二十路、大埔美園區二路、大埔美園區五路、大埔美園區五路北段、大埔美園區八路、大埔美園區六路、大埔美園區十二路、大埔美園區十八路、大埔美園區十六路、大智一街、大智三街、大智二街、大智五街。停水原因：汰換管線工程。📍停水地區中埔鄉：社口村、義仁村。共2個村里。停水原因：汰換管線工程。📍停水地區民雄鄉：光明二街326至382號、新生街1至2-2號以東(含光明一街437至456號、光明街639至657號)及中山路47號。🕦影響時間：7月22日22時至23日08時30分（共10小時半）停水原因：漏水管段調查作業。📍停水地區新園鄉：南龍村；南龍路。自來水公司提醒，停水期間請慎防火警及請關閉抽水馬達電源，以免損壞。馬達直接抽水易造成自來水管網負壓污染，威脅附近用戶用水安全，停水前及剛恢復供水時，務必關閉馬達，並於停水前儲水備用。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥關閉，以避免可能有負壓污染發生。