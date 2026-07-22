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民進黨台北市長參選人沈伯洋20日至28日訪問美國，並於21日抵達美國洛杉磯，展開城市交流行程，與美國加州聖馬利諾市前市長黃文谷（Steven Huang）針對城市治理及樹木保護制度交換經驗。沈伯洋感嘆，他在美國種的樹還在，沒想到台北如此不照顧樹，並希望贏下這場選戰，讓大家知道民進黨在台北不是好惹的。沈伯洋21日與洛杉磯台北經濟文化辦事處長馬博元及當地僑界代表交流，分享此次城市交流行程，並與台灣19歲火球新星蘇嵐鴻等人互動，席間也品嘗台灣家鄉菜、芋圓冰，氣氛熱絡。沈伯洋提到，他2011至2017年間生活在美國，當時住在南加州爾灣，那段時間常常在台灣美國人的社群交流，也累積許多深刻的回憶，即使只是在購物中心停車場交換粽子、滷牛腱等家鄉美食，都讓他感受到台灣人之間的溫情；他說，當時在他的後院還種了三棵樹，搬離時非常不捨，得知新住戶有把樹保存下來感到非常欣慰，他也和黃文谷交流都市樹木保護與綠化經驗，聖馬利諾市以嚴格的城市規劃和綠意盎然的環境聞名，交流獲益良多。沈伯洋強調，南加州爾灣是他的第二個家，在這裡累積很多經驗並且成長，沒有南加州的經驗和現在國會工作的支持，現在沒有辦法投入選戰，期許把僑界累積的知識與台灣人打拼的精神，一起帶回台北，贏下台北市長選戰，為台北開創新局。