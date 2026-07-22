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謝賢本月16日因肺炎過世，他一生風流倜儻，一雙兒女謝霆鋒、謝婷婷也都有不錯發展，然而謝婷婷在七年前未婚生女，也沒有公開另一半的身分，引來大眾熱議，當時謝賢被問到女兒的感情，他笑著要大家別這麼八卦，直言女兒開心就好。謝賢和第二任妻子狄波拉生下謝霆鋒和謝婷婷，謝婷婷在2019年無預警宣布升格當媽，震驚演藝圈，她也始終未公開孩子爸爸的身分，更加引來討論，當時謝賢接受港媒《東網》訪問，談到女兒的感情狀況，謝賢開明說，「她喜歡就好啦，你們別這麼八卦。」而當時謝婷婷正和「鷹眼」好萊塢男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner）傳緋聞，被問到生父是不是他？謝賢說，「你問我，我問誰啊？」更表示自己連對方是哪一國人都不知道，也還沒見過外孫女，不只是尊重女兒的感情生活，也是信任。然而，謝婷婷去年與小7歲澳洲男友Mathew結婚，花童是由女兒擔任，婚禮結束後迎來兒子的誕生，婚姻生活幸福美滿，也算是給了當年未婚生女震撼彈一個交代。