我是廣告 請繼續往下閱讀

許淑華：真相沒查明 恢復販售難挽回信心

衛福部食品藥物管理署昨日召開食品風險評估專家會議，決議中聯油脂30批預防性下架油品中，有19批檢驗結果符合食安標準，即日起可恢復上架販售。不過，南投縣長許淑華今（22）日表示，中央至今未查明致癌油品產生的真正原因，民眾疑慮尚未消除，即使匆促恢復販售，「未必有人敢買」。中聯油脂生產的大豆沙拉油日前遭驗出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標4倍，引發全台食安風暴。食藥署日前公布今年4月至6月共30批預防性下架油品的檢驗結果，其中19批上游油品均符合食品安全標準，因此解除預防性下架措施，可重新上市販售。但許淑華認為，中央當初基於食安風險，要求相關油品預防性下架，如今部分產品經檢驗符合規定，依法恢復販售，但民眾對中聯油脂產品的信心尚未恢復，最大的關鍵就在於「真正原因還沒有查清楚」。許淑華指出，目前中央仍未釐清苯駢芘超標究竟是原物料受到污染、製程出現異常，還是其他生產環節發生問題。在真相未明之前，即使宣布恢復上架，也難以消除消費者疑慮。她直言，即便這19批油品重新回到市面，「未必有民眾願意購買」，在原因尚未釐清前急著恢復販售，反而讓社會產生更多疑問，無助於重建市場信心。她認為中央目前最重要的工作，應是徹底找出致癌物產生的根源，釐清到底是哪一個環節出問題，並在完成調查後，對外一次完整公布原因、改善措施及後續處理方式，才能真正讓民眾安心。針對19批油品恢復上架，南投縣衛生局表示，將待食藥署正式公文及產品明細送達後，再依相關規定辦理恢復上架作業，目前不會立即執行。後續將依中央提供的正式名單及行政程序辦理，同時持續關注事件調查進度，並配合相關稽查措施，確保食品安全，保障消費者權益。