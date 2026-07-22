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國際足球歷史和統計聯合會（IFFHS）正式宣布，阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）榮膺「2026年世界盃最佳球員」。針對外界常誤以為此類獎項是透過「票選」產生的迷思，IFFHS 特別澄清，這項最高個人榮譽的歸屬並非基於主觀投票，而是完全取決於嚴謹的客觀數據分析系統。梅西憑藉在賽場上的統治級表現，以無可爭議的數據實力拿下該獎項。與許多依賴評審或球迷主觀票選的獎項不同，IFFHS 強調這次評選完全基於「IFFHS綜合表現指數」。該系統透過對球員的以下數據進行加權計算：場均評分、進球數、助攻數、淘汰賽關鍵階段的影響力。經過對本屆世界盃每一場比賽的深入分析，評委會表示，評選過程不摻雜任何感情色彩，也不受球員名氣影響。數據給出的最終答案非常明確：梅西在各項加權指標上皆展現出絕對的領先優勢。梅西在本屆世界盃交出的答卷堪稱完美。他代表阿根廷隊出戰了全部8場比賽，繳出以下驚人的8球4助攻成績單，他一人就直接參與了球隊的12個進球。更令人驚嘆的是他極高的穩定性，從小組賽首戰一直到決賽的最後一刻，他始終保持在極高水準，證明了他在國際頂級賽場上的狀態絕非曇花一現，這也是他區別於其他優秀球員的關鍵。IFFHS 的評價體系特別看重球員在淘汰賽階段的表現，該機構認為，在「輸球即打包回家」的巨大壓力下能否挺身而出，才是衡量一名球員是否偉大的真正標準。數據證實，梅西在淘汰賽階段的貢獻率高居所有參賽球員之首。在阿根廷晉級的每一個關鍵節點，他的進球或助攻都發揮了決定性的作用。自1991年成立以來，IFFHS 一直致力於記錄全球足壇的卓越表現，此次將獎項頒發給梅西，也再次用無可辯駁的客觀數據，向這位帶給足壇深刻影響的頂尖巨星致敬。