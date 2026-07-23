2026漫畫博覽會今（23）日登場！各大遊戲廠商紛紛使出渾身解數，任天堂也宣布，將在9月1日漲價的Nintendo Switch 2，可以在漫博以還沒漲價前的原價購入遊戲主機，還會贈送會場限定特典，像是壓克力吊飾、皮克敏收納包、透明小卡等。
漫博販售限定遊戲、主機組合 特典全公開
方案一：Nintendo Switch 2 遊戲主機
購買Nintendo Switch 2 《Pokémon Pokopia》主機組合（售價1萬5880元），Nintendo Switch 2主機（售價1萬4380元），贈送Nintendo Switch 2壓克力吊飾，數量有限，送完為止。
方案二：皮克敏系列遊戲
購買任一款「皮克敏」系列公司貨盒裝版遊戲，就送皮克敏透明小卡1張，數量有限，送完為止。
方案三：Nintendo Switch 2 遊戲主機＋皮克敏遊戲
購買Nintendo Switch 2 《Pokémon Pokopia》主機組合加上《皮克敏4》，或是Nintendo Switch 2主機加上《皮克敏4》，贈送皮克敏收納包及Nintendo Switch 2壓克力吊飾，數量有限，送完為止。
皮卡丘見面會、皮克敏金色花苗免費拿
現場除了Nintendo Switch 2遊戲主機販售之外，也會有任天堂授權商店，展場開放《Pokémon Pokopia》、《皮克敏4》、《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》等遊戲試玩體驗，展覽期間於任天堂活動舞台，每天將有5場皮卡丘見面會，時間分別是10：30～11：00、12：00～12：30、13：30～14：00、15：00～15：30、16：30～17：00。
超人氣皮克敏手遊《Pikmin Bloom》也在會場增設「特殊地點」，只要登入《Pikmin Bloom》，在特殊地點向下滑動，就能在遊戲裡得到「金色花苗」，花苗會長成本次活動專屬的「禮物貼紙（金色）」飾品皮克敏共有紅色、黃色、藍色3種，活動期間，每人每天僅限獲得一次花苗。
2026漫畫博覽會暨台灣國際電玩電競產業展相關資訊
活動時間：2026年7月23日（四）～7月27日（一）10：00～18：00
活動地點：台北世貿展覽一館 （台北市信義路五段5號），任天堂攤位位於台北世貿一館A132。
活動官網：https://gamerscon.kje-event.com.tw/
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方案一：Nintendo Switch 2 遊戲主機
購買Nintendo Switch 2 《Pokémon Pokopia》主機組合（售價1萬5880元），Nintendo Switch 2主機（售價1萬4380元），贈送Nintendo Switch 2壓克力吊飾，數量有限，送完為止。
購買任一款「皮克敏」系列公司貨盒裝版遊戲，就送皮克敏透明小卡1張，數量有限，送完為止。
購買Nintendo Switch 2 《Pokémon Pokopia》主機組合加上《皮克敏4》，或是Nintendo Switch 2主機加上《皮克敏4》，贈送皮克敏收納包及Nintendo Switch 2壓克力吊飾，數量有限，送完為止。
現場除了Nintendo Switch 2遊戲主機販售之外，也會有任天堂授權商店，展場開放《Pokémon Pokopia》、《皮克敏4》、《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》等遊戲試玩體驗，展覽期間於任天堂活動舞台，每天將有5場皮卡丘見面會，時間分別是10：30～11：00、12：00～12：30、13：30～14：00、15：00～15：30、16：30～17：00。
超人氣皮克敏手遊《Pikmin Bloom》也在會場增設「特殊地點」，只要登入《Pikmin Bloom》，在特殊地點向下滑動，就能在遊戲裡得到「金色花苗」，花苗會長成本次活動專屬的「禮物貼紙（金色）」飾品皮克敏共有紅色、黃色、藍色3種，活動期間，每人每天僅限獲得一次花苗。
活動時間：2026年7月23日（四）～7月27日（一）10：00～18：00
活動地點：台北世貿展覽一館 （台北市信義路五段5號），任天堂攤位位於台北世貿一館A132。
活動官網：https://gamerscon.kje-event.com.tw/