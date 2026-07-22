「這種痛苦真的難以言喻，現在需要認真思考很多事，例如是否到退後一步的時候了。」

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「這種痛苦真的難以言喻。我接下來需要認真思考很多事情，看看該如何前進，以及是否到該退後一步的時候了。我真的非常抱歉，我已經竭盡全力去幫助我的國家和隊友們。」

2026年美加墨世界盃決賽中，衛冕軍阿根廷延長賽0：1惜敗西班牙無緣連霸，33歲當家門將「大馬丁」埃米利亞諾·馬丁尼茲（Emiliano Martínez）稍早於社群發表感言，除了對未能帶領球隊奪冠深感自責外，更拋出震撼彈，坦言自己正思考是否要就此告別阿根廷國家隊，他向外界表達歉意，儘管決賽中帶著手指傷勢上陣，大馬丁仍展現出世界頂級門將的宰制力，全場完成11次關鍵撲救，刷新世界盃決賽單場最多撲救歷史紀錄，屢屢化解西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）等球星的積極攻勢，將戰局硬是逼入延長賽。然而，西班牙最終憑藉一次絕妙配合，攻破大馬丁防線，也正式捧起金盃。輸球無緣衛冕後，大馬丁經過2天沉澱，稍早在個人社群上寫道：「我曾夢想再次贏得冠軍，夢想著把金盃帶回阿根廷、再次創造歷史。」大馬丁難過地說，此番言論在國際足壇引發熱議，外界普遍認為，這是大馬丁考慮從國家隊退役的訊號。大馬丁的國家隊生涯堪稱傳奇，自2021年坐穩阿根廷主力位置以來，他共代表國家隊出賽67場，以優異的12碼撲救實力和獨特的心理戰術，成為阿根廷重返世界之巔的靈魂人物，包含2021美洲盃助隊終結長達28年大賽冠軍荒、2022年世界盃「神級擋球」助隊奪冠，再到2024年美洲盃拿到最佳門將。這位阿根廷隊史黃金世代最偉大的門將，目前尚未向阿根廷足協（AFA）提出正式退隊申請。業界分析認為，這篇聲明反映他在高強度賽事與決賽失利後的巨大身心疲憊與沉澱，考量到他的年齡以及阿根廷隊即將展開的世代交替，大馬丁最後若選擇交出國家隊手套，無疑象徵阿根廷這段輝煌王朝階段性任務的結束。