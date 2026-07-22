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原訂於7月30日至8月2日在新莊體育館點燃戰火的「福爾摩沙國際女子排球邀請賽」，賽前突發參賽陣容異動。中華民國排球協會今（22）日宣布，因接獲國際排球總會（FIVB）最新回函，確認「國家代表隊」身分不符此類邀請賽的參賽規範，因此原訂出賽的中華女排與中國香港女排雙雙確定退賽。針對廣大球迷最關心的「為何國家隊無法參賽」一事，中華排協給出了詳細說明。排協日前接獲亞洲排聯（AVC）通知，指出本次賽事安排與近期越南、韓國主辦的國際邀請賽狀況類似，皆涉及「國家代表隊參與邀請賽」的認定問題，恐牴觸FIVB現行的新規範。排協隨即向FIVB提出豁免申請。然而，FIVB於20日正式回函表示，賽事雖可照常辦理，但「任何球隊均不得以國家代表隊陣容出賽」。為避免影響國家隊後續參加正式國際賽的權益，排協決定嚴格遵守規範，立即調整參賽隊伍，並向原規劃參賽的中華女排教練團及選手致歉。在確認台、港兩支國家隊無法參賽後，排協第一時間啟動應變機制，緊急協調國內兩支勁旅遞補參賽，其中一隊是企業排球聯賽強權義力營造女排，出賽陣容將包含許芳閩、江昀庭、龔詩雯、陳品宇、吳文亘等好手。另一隊是高雄師範大學女排，他們甫奪下大專排球聯賽（UVL）季軍，將由隊長陳思妤領軍迎戰。除了上述兩支遞補的台灣本土球隊外，其餘4支外隊皆維持原計畫參賽，賽事內容與賽程規劃不受影響。這4支外隊分別為：日本 ALEEZA AICHI泰國 Supreme TIP Chonburi-E.Tech菲律賓 Strong Group Athletics (SGA)越南 胡志明市女子排球隊票務資訊 全額退票機制啟動因應參賽隊伍的大幅變動，排協也公布了相關的退票補償機制以保障球迷權益，凡於 7月22日下午3時前 完成購票的球迷。若因陣容異動有意退票，可透過 ibon 系統申請，享免手續費全額退票。排協強調，未來將針對國際賽事申請與確認流程進行更嚴謹的把關，避免類似情況重演；同時也誠摯邀請全台球迷踴躍進場，欣賞亞洲各國女排勁旅的精彩對決，繼續支持台灣排球運動發展。