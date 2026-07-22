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網路流傳林佳龍夜宿機場 林佳龍：純粹是配合行程安排

受卓榮泰赴日看球影響、遭拒入境？林佳龍：與事實不符

近期網路流傳，外交部長林佳龍今年4月出訪馬紹爾群島，在過境日本時，原規劃赴東京拜會日本政要，卻遭拒絕入境，只能在東京機場過夜。對此，林佳龍今（22）日首度回應，並澄清「這不是事實」，表示當時入住機場飯店，純粹是為配合清晨搭乘包機前往馬紹爾群島的行程安排；他並否認事件與行政院長卓榮泰先前赴日看球有關，強調相關傳言均與事實不符，台日溝通及交流未受影響。外交部長林佳龍今（22）日赴立法院外交及國防委員會備詢，國民黨立委黃建賓關切近期台日互動，並詢問網路流傳林佳龍4月過境日本時遭拒絕入境、被迫在東京機場過夜一事。林佳龍首度澄清「這不是事實」，表示當時要從日本搭包機前往馬紹爾群島，班機上午7時起飛、凌晨5時集合，因此前一晚11時抵達後入住機場飯店，純粹是配合行程安排。黃建賓再追問，飯店設施是否完善？林佳龍笑稱「非常舒適」，並表示在國際機場住宿十分日常，外界卻衍生出許多與事實不符的說法，隨意生事也會影響台日關係。另外，黃建賓質疑，卓榮泰3月赴日本觀看世界棒球經典賽，恐破壞多年外交默契，甚至導致林佳龍遭拒絕入境、總統賴清德致日本首相高市早苗的親筆信遭「已讀不回」。林佳龍回應，卓榮泰赴日是私人行程，事前已有外交溝通，日方回應可自由旅行；至於台日元首互動不便對外說明，但相關傳言均與事實不符，雙方溝通與交流不受影響。