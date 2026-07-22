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▲紅霞颱風往西北靠近台灣的情況下，周五至周末，花東、南台灣的降雨最為明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（22）日南投、各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。◾影響時間：22日下午至22日晚上◾大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區氣象署預報中心科長林秉煜提醒，今明兩天中午之後，各地都要注意午後雷陣雨發展情形，尤其山區可能有局部大雨；周五紅霞颱風外圍環流影響，花東有明顯雨勢；周六紅霞颱風移動到台灣西南側，花東、南台灣雨勢依舊明顯，其它地區有零星降雨；周日颱風逐漸遠離、南方雲系北移，花東、南部仍是容易下雨的天氣型態。未來一周，各地高溫可以來到34至36度左右，沒下雨時還是體感偏熱，特別要提醒，周五、周六南部、花東沿岸的浪會逐漸增強，周末東半部、恆春半島、澎湖都會有長浪出現，若有安排海邊活動務必注意安全。