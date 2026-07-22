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柯文哲將出席宣示地位？秦慧珠：725上凱道成選戰轉折點

2026縣市長選舉倒數4個月，中聯油脂致癌油事件持續延燒，食安議題也迅速升高為藍綠攻防焦點。台北市長蔣萬安號召民眾7月25日走上凱道參與「護食安・反毒台」集會。對此，國民黨台北市議員秦慧珠直言，屆時蔣萬安、台中市長盧秀燕與國民黨主席鄭麗文齊登場，間接化解「不願與主席同台」傳聞，而民進黨對手沈伯洋將徹底被邊緣化，甚至是泡沫化。秦慧珠表示，7月25日很多藍軍縣市首長將會2度跟鄭麗文主席同台，包括國民黨黨代表大會，以及傍晚在凱道的集會。而蔣萬安、鄭麗文、盧秀燕3人應會同台，其他如立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等人是否會來？來了是否跟鄭麗文同台，還是各自跟自己縣市的立委、議員同台？這部分則未可知。不過，秦慧珠認為，這場活動成就了蔣萬安、鄭麗文、盧秀燕3人，也化解了大家不想跟鄭主席同台的傳言，以及促成藍軍大團結。她也推測，民眾黨前主席柯文哲應該會到場，並帶著現任黨主席黃國昌、民眾黨縣市長與議員參選人上台，因為他要宣示自己還是白營的老大，並向民進黨嗆聲，傲慢的柯文哲就算心裡未必服氣鄭麗文、蔣萬安這些人，但他會借力使力成就自己。「這一場725的活動會是2026選舉的轉折點。」秦慧珠直言，讓已經施政不力的行政院長卓榮泰，成為最大輸家，而躲在後面的賴清德也逃不過。至於跟蔣萬安對打的沈伯洋，在725之後會被徹底邊緣化，甚至泡沫化，等他從美國考察兼募款回台後，會發現「升學模擬考」已經結束，連期末考的機會可能都快錯過了。