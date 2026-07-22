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中聯油脂致癌油事件延燒，台北市長蔣萬安邀請立法院長韓國瑜25日一起上凱道抗議。對此，民進黨立委林俊憲今（22）日質疑蔣萬安帶頭推卸責任，若真的關心食安，怎麼不去開食安會議？他強調，若真的重視，應該檢討SOP，而非「搞一個半天絕食，好像減肥營一般」，把食安當成政治工具鬥爭，非常不應該。民進黨下午召開中執會，林俊憲會前受訪表示，毒油事件應該檢討整個過程，中央地方要合作，而非像現在蔣萬安帶頭推卸責任，「如果真的要辦抗爭，台中市政府要不要也辦一場？」這次出了大紕漏，第一線執行的台中市府，對於中聯8年只有檢測1次。林俊憲指出，食安可以學台南，台南市長黃偉哲5年檢測19次，蔣萬安若真的關心食安，當召集人怎麼不去開食安會議，15次會議缺席11次，真的有重視食安嗎？若真的重視，大家在檢討SOP，甚至可以修法討論檢測頻率、違法處分等，「搞一個半天絕食，好像減肥營一般」，把食安當成政治工具鬥爭，非常不應該。針對國民黨台北市議員李明賢爆料，行政院政委陳時中在毒油風暴時，被目睹在通化街應酬跑「酒攤」，林俊憲回應，他不曉得這是什麼局，國民黨又要看圖說故事、連連看，吃飯有妨害到陳的職責、工作有沒做好嗎？林俊憲強調，要檢測的是陳時中有沒有把事情處理好，而非拿照片講故事，國民黨好像每次看到照片就撿到槍、胡說八道，政治不該搞到這麼冷血，「用照片亂編故事實在有點low」。