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台灣男子又去日本當詐騙車手被逮捕！鹿兒島中央警察署與鹿兒島縣警組織犯罪對策課於 21 日，逮捕一名涉嫌詐欺的 22 歲台灣籍男大生，男子無固定住處，且這已是他第 4 度被捕。根據南日本新聞報導，這名來自台灣的男子，涉嫌於今年 2 月上旬至下旬期間，與數名身分不明人士共謀，冒充警察打電話給奈良縣大和郡山市以及愛知縣三好市（みよし市）的兩名 80 多歲女性，以「你已被發布通緝令」、「需要調查你銀行帳戶內的資金」等話術進行詐騙。詐騙集團指示受害者將裝有現金的袋子分別放置於住處院內，男嫌隨後前往指定地點將現金袋取走，奈良老婦被詐騙750 萬日圓，愛知老婦被騙走500 萬日圓，合計 1,250 萬日圓。警方表示，本案是在調查其他案件的過程中曝光。該名男子在偵訊時供稱：「我確實去過大和郡山市，也有拿到現金。雖然我不記得有沒有去過三好市，但如果有的話，應該也是為了去拿現金」；在此之前，該男已因涉嫌以類似手法拿走或企圖拿走裝有現金的袋子，於本月 7 日前遭警方逮捕並起訴。