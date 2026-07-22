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圍棋界迎來歷史性的一刻！目前世界排名第一的韓國圍棋名將申真諝九段，在「Ssen數學·韓經棋神戰」最終局中，以221手贏11目半的成績擊敗了現存最高規格的圍棋人工智慧（AI）「KataGo」。申真諝在首局失利的情況下，連扳兩城，最終以2勝1負的總成績逆轉奪冠，再次向世界證明了人類大腦在AI時代的強大潛能與韌性。本次賽事採用了「讓二子局」的規則（申真諝執黑，開局先放兩子）。由於KataGo被評估為比十年前的AlphaGo還要強上2到3子，賽前圍棋界普遍認為，人類只要能贏下一局就已是巨大成功。比賽進程也如預期般艱難。申真諝在第1局因KataGo出人意料的新手而遭到完敗；但他迅速調整狀態，在第2局和第3局展現了極致的計算能力與堅韌的營運策略，成功連下兩城。在最終的第3局中，申真諝開局便築起厚實陣地，穩扎穩打，在長達3個多小時的對弈中，將高達99%的勝率一路維持到最後。在賽後的記者會上，申真諝分享了他從這三盤棋中觀察到的AI致命弱點——「完美」。申真諝指出：「AI因為知道得太多，有時會刻意避開複雜困難的局面，選擇簡單的下法。這導致在像最終局這樣的情況下，沒有發生大規模戰鬥就輸掉了比賽。」在人類圍棋中，處於劣勢的一方往往會下出帶有風險的「勝負手」來尋求翻盤；但追求完美的AI，因為這類下法在系統中勝率較低，反而不會去選擇，最終錯失逆轉機會。申真諝坦言，為了贏下AI，他必須放棄自己的棋風，採取極度防守且純粹為贏而下的策略，這過程非常痛苦。但他強調：「人類圍棋的魅力在於會誘導對手失誤、會下出妙手與勝負手，這是人類獨有的特質。」距離2016年李世石九段以1勝4負不敵AlphaGo，已經過去了整整十年。申真諝成為這十年來，首位在正式對局中對AI取得連勝並贏下系列賽的人類棋手。申真諝謙虛地表示：「雖然這次的勝利或許比不上李世石老師當年那歷史性的1勝，但能夠證明人類在面對AI時依然能堅持並有一戰之力，這本身就深具意義。」成功戰勝KataGo後，申真諝並未停下腳步。他承諾未來將會在對人類更不利的條件下挑戰AI：「這次確認了讓二子是有機會獲勝的，但只要稍有失誤依然非常艱難。如果下次在讓二子的基礎上，還要再貼給AI 2到3目棋，那將會是非常艱鉅的挑戰，但絕非不可能。」