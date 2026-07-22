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AI競賽進入高速傳輸時代，市場資金持續湧入矽光子概念股。台股今（22）日挑戰重返45,000點大關之際，矽光子族群同步爆發，光聖（6442）、聯亞（3081）、波若威（3163）、立碁（8111）、汎銓（6830）、世界（5347）等多檔攻上漲停，穩懋（3105）盤中也一度亮燈，成為盤面最強族群之一。市場焦點聚焦AI龍頭輝達（NVIDIA）傳出積極布局美國「暗光纖」（Dark Fiber）。法人分析，隨著AI資料中心快速擴建，運算瓶頸已逐漸從GPU晶片轉向高速資料傳輸，輝達布局暗光纖，代表其正由晶片供應商進一步跨足AI基礎建設與網路整合領域。輝達執行長黃仁勳過去多次強調，高效能GPU必須搭配高速資料傳輸才能發揮完整效益，因此近年積極發展NVLink、矽光子及AI RAN等技術，如今再跨足暗光纖，被市場視為補足資料中心互聯能力的重要布局。所謂「暗光纖」，是指早年網路泡沫時期鋪設完成、但尚未啟用的光纖網路。隨著AI伺服器、雲端運算及大型資料中心需求爆發，這些閒置光纖重新受到市場青睞，成為支撐高速傳輸的重要基礎設施。另一方面，輝達GB300平台全面導入NVL 72架構，一套系統需串聯72顆GPU，對高速光傳輸需求大幅提升；預計下半年登場的Vera Rubin平台，同樣採用NVL 72架構，並進一步提升運算效能，可望推升光通訊規格由800G加速邁向1.6T。法人指出，AI資料中心升級將帶動高速光纖元件、光收發模組、CW雷射、矽光晶片等供應鏈需求持續成長。包括華星光（4979）、光聖、上詮（3363）、波若威、聯亞及眾達-KY（4977）等廠商，都有望受惠於高速傳輸升級趨勢。此外，矽光子製程也有新進展，以色列晶圓代工廠高塔（Tower）持續擴建12吋矽光晶圓產能，聯電（2303）首批12吋矽光晶圓亦已開始量產交貨，可望降低成本並加速近封裝光學（NPO）技術發展。法人認為，隨著AI產業由晶片競賽延伸至高速傳輸基礎建設，矽光子已逐步從市場題材轉向實質需求驅動。在輝達持續擴大布局、全球資料中心加速建置及政策支持下，相關供應鏈後續營運動能仍值得市場持續關注。