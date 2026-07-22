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日本男星三山凌輝去年才宣布跟大8歲女星趣里奉子成婚，新婚沒多久，今（22）日他馬上被《週刊文春》爆料不倫戀，對象是大他5歲的前寶塚歌劇團花組首席花乃瑪莉亞，由於兩人都已經結婚且有孩子，因此消息公開後震驚演藝圈。三山凌輝、花乃瑪莉亞透過《愛的迫降》日本版音樂劇相識，今年5月底開始互動升溫，不只是工作，私下也頻繁見面；7月13日三山被拍到開著藍寶堅尼接送花乃，兩人隨後進入新宿一間飯店密會。不過更引起爭議的是，雙方目前都已有家庭，三山凌輝2025年8月與女星趣里奉子成婚，婚後不久迎來第一個孩子；花乃瑪莉亞則於2021年嫁給圈外人士，並於2024年生下第一胎。事件曝光後，雙方經紀公司皆承認報導內容，三山所屬事務所表示，「對於藝人不適當的行為深感反省。」花乃瑪莉亞的經紀公司則回應，已嚴肅看待此事，認為相關行為並不恰當。