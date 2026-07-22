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為反擊蔣萬安拖基層下水？游淑慧轟：擴權霸凌基層公務員

民進黨台北市議員簡舒培日前捲入索資爭議，台北市長蔣萬安怒轟她是「索資佛地魔」，近日有公務員匿名踢爆，簡舒培曾要求一天內整理20萬筆資料，列印成紙本恐超過100萬張。如今又傳出，簡舒培再索取巨量資料並限期3天完成，引發外界抨擊。對此，國民黨北市議員游淑慧痛批，這不是政治攻防，更不是依法監督，這是擴權霸凌。游淑慧指出，簡舒培不檢討索資範圍與期限是否合理，反而在7月20日再發索資單，要求市府統計111年至115年，所有一級機關、所屬機關、區公所及市立學校的影印紙採購資料，高達34個局處及事業單位，不只要金額，還要紙張規格、包數、箱數、總張數、預算科目，以及共同供應契約、自行採購數量；若沒有總張數，還要公務員逐包、逐箱換算，限期是7月23日下午6點。游淑慧質疑，難道為了證明自己沒有用掉百萬張紙，就發動整個台北市政府，在3天內清查5年用了幾張紙？議員有索資權，但索資權不是沒有邊界，不能為了反擊蔣萬安、替自己辯護，就把數十個局處、數百所學校和基層公務員，全部拖下水。「這樣不叫政治攻防、不叫強力監督，叫擴權霸凌…霸凌沒有權力的基層公務員。」游淑慧直言，為了替自己的索資行為辯護，再製造一次更大規模的行政災難，用整公務員，來達成她反擊蔣萬安的目的？紙張可以統計，被政治作秀消耗掉的公務人力與士氣，要怎麼統計？最後，游淑慧更怒批「索資單變索魂令」。