我是廣告 請繼續往下閱讀

▲遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽，帶領虎林國小少棒隊三位小球員，擔任開球嘉賓。（圖／翻攝畫面）

遠雄文教公益基金會21日邀請新竹虎林國小、桃園錦興國小、及新店大豐國小少棒隊的小球員、師生、與家長共200人觀賽，基金會執行長楊舜欽帶領三位新竹虎林國小少棒隊球員，搭配味全龍球星朱育賢、吉力吉撈．鞏冠一同開球，少棒隊小球員不僅是首度踏上大巨蛋紅土，同時還能近距離看到職棒偶像，一個個都是難掩興奮。而開球儀式前，基金會還邀請花蓮遠雄海洋公園吉祥物驚喜開場，瞬間炒熱球場氣氛。這次的開球，對味全龍球星朱育賢來說也是別具意義，因為他就是虎林國小少棒隊出身的「大學長」。朱育賢感性表示：「在這些小學弟身上，我好像看到了當年自己剛接觸棒球時，那種最單純、最熱血的身影。棒球的路很長，過程一定有辛苦的時候，但只要心中那份熱情還在，就能堅持下去。」而在開球之前，朱育賢與吉力吉撈．鞏冠與小球員們熱情互動，還親手送上應援小物，讓小球員們深刻感受到大前輩心意。擔任開球投手的虎林國小隊員張貽穎，本身就是味全龍超級鐵粉，平時最崇拜的偶像更是吉力吉撈．鞏冠。當看到偶像站在對面準備接球，張貽穎興奮說：「就算來球場看比賽，也都只能遠遠看到，剛剛他站在前面讓我好緊張，好險有正常發揮，沒有漏氣！」遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示：「我們對少棒隊的陪伴不只是單一活動，基金會不但走進虎林國小的校園進行公益修繕，也邀請前職棒球員許峰賓擔任教練，前往學校傳授球員跑壘技巧，今天更帶著小球員來到臺北大巨蛋，與職棒球星一起開球。我們希望透過持續的資源灌溉，提供安全的環境、專業的技能、甚至是夢想的實踐，陪伴熱愛棒球的孩子走得更遠更穩。」參與活動的遠雄海洋公園請來海豚與鯊魚吉祥物開場，除了想帶給球迷歡樂之外，也想與全場觀眾分享位在花蓮的「海豚守護基地」，即將在24日正式啟動，因此透過三隻海豚吉祥物擔任活動的海洋保育大使，傳遞守護海洋的理念與承諾。