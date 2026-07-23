政府發錢了！根據勞保局行事曆，今（23）天是國民年金保險生育給付的預定入帳日，10 萬元大紅包於今日正式撥款入帳，只要符合資格的媽咪即可一次領取 10 萬元補助金，但務必切記「 5 年請求權時效」，逾期沒申請直接充公。除了這筆重頭戲補助外，截至 7 月底還有 13 筆各類給付與津貼接力發放。《NOWNEWS今日新聞》整理請領資格與發放日程，帶您一次掌握。
🟡國保生育給付發放10萬元！5大請領條件一次看
勞保局指出，為了體貼育兒家庭並落實催生，自 2026 年 1 月 1 日起補助已大幅提高，辛苦的媽媽們只要符合並備妥以下 5 大必備請領條件，最高就能一次現領 10 萬元補助金：
加保期間分娩： 媽媽必須是在國民年金「加保有效期間」內分娩或早產。不過若是在「退保後 1 年內」因同一懷孕事故分娩，且期間未曾領取勞保或農保生育給付者，也符合追溯請領資格。
胎兒週數體重： 依據衛福部函釋規定，胎兒出生時「妊娠週數須大於 20 週」，或是「胎兒出生體重大於 500 公克」，方可依法認定為分娩或早產。
僅限本人請領： 本項給付「只限女性被保險人本人」提出申請。如果是配偶（先生）參加國保，而太太本身沒有投保國保，是無法以先生的名義來請領的。
補助金額倍增： 自 2026 年元旦起，政府編列公務預算將每胎生育補助直接補足至新台幣 10 萬元！若幸運孕育雙胞胎以上的家庭，還會按比例直接倍增（如雙胞胎發給 20 萬元、三胞胎發給 30 萬元）。
5 年時效限制： 生育給付設有嚴格的「5 年請求權時效」，必須在分娩或早產次日起算的 5 年內提出申請，一旦逾期未提出，這筆 10 萬元將直接被國庫充公。
🟡國保生育給付申請期限！10萬元逾期未領全充公
雖然政府體貼育兒家庭大方發錢，但新手爸媽忙於照顧新生兒之餘，千萬別讓應有的權益睡著了！勞保局特別嚴格提醒，本項生育給付設有「5 年請求權時效」限制。
請領權利自被保險人分娩或早產次日起算，必須在 5 年內向勞保局正式提出申請。如果因為照顧小孩過於忙碌、或是因疏忽而超過 5 年才提出，將視同放棄權益，勞保局依法將核定不予給付，這筆最高 10 萬元的現金補助就只能眼睜睜看著它直接被國庫充公，無法補領。
🟡7月13筆補助發放時間！勞保局給付日程一次看
除了今日入帳的國民年金保險生育給付外，根據勞保局行事曆，仍有多達 13 筆給付與津貼一路發到月底，請領民眾記得在對應日期刷存摺確認入帳：
7 月 24 日（五）預定入帳：
國民年金保險老年基本保證年金
國民年金保險原住民給付
7 月 30 日（四）預定入帳：
勞保年金給付
災保年金給付
災保失能照護補助
勞退月退休金（首發案）
國民年金保險生育給付（10萬元）
7 月 31 日（五）預定入帳：
產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助
國保身心障礙年金給付併計勞保年資
國民年金保險老年年金給付
國民年金保險喪葬給付
國民年金保險遺屬年金
國民年金保險身心障礙（基本保證）年金
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勞保局指出，為了體貼育兒家庭並落實催生，自 2026 年 1 月 1 日起補助已大幅提高，辛苦的媽媽們只要符合並備妥以下 5 大必備請領條件，最高就能一次現領 10 萬元補助金：
加保期間分娩： 媽媽必須是在國民年金「加保有效期間」內分娩或早產。不過若是在「退保後 1 年內」因同一懷孕事故分娩，且期間未曾領取勞保或農保生育給付者，也符合追溯請領資格。
胎兒週數體重： 依據衛福部函釋規定，胎兒出生時「妊娠週數須大於 20 週」，或是「胎兒出生體重大於 500 公克」，方可依法認定為分娩或早產。
僅限本人請領： 本項給付「只限女性被保險人本人」提出申請。如果是配偶（先生）參加國保，而太太本身沒有投保國保，是無法以先生的名義來請領的。
5 年時效限制： 生育給付設有嚴格的「5 年請求權時效」，必須在分娩或早產次日起算的 5 年內提出申請，一旦逾期未提出，這筆 10 萬元將直接被國庫充公。
🟡國保生育給付申請期限！10萬元逾期未領全充公
雖然政府體貼育兒家庭大方發錢，但新手爸媽忙於照顧新生兒之餘，千萬別讓應有的權益睡著了！勞保局特別嚴格提醒，本項生育給付設有「5 年請求權時效」限制。
請領權利自被保險人分娩或早產次日起算，必須在 5 年內向勞保局正式提出申請。如果因為照顧小孩過於忙碌、或是因疏忽而超過 5 年才提出，將視同放棄權益，勞保局依法將核定不予給付，這筆最高 10 萬元的現金補助就只能眼睜睜看著它直接被國庫充公，無法補領。
除了今日入帳的國民年金保險生育給付外，根據勞保局行事曆，仍有多達 13 筆給付與津貼一路發到月底，請領民眾記得在對應日期刷存摺確認入帳：
7 月 24 日（五）預定入帳：
國民年金保險老年基本保證年金
國民年金保險原住民給付
7 月 30 日（四）預定入帳：
勞保年金給付
災保年金給付
災保失能照護補助
勞退月退休金（首發案）
國民年金保險生育給付（10萬元）
7 月 31 日（五）預定入帳：
產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助
國保身心障礙年金給付併計勞保年資
國民年金保險老年年金給付
國民年金保險喪葬給付
國民年金保險遺屬年金
國民年金保險身心障礙（基本保證）年金