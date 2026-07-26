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▲小孟老師提醒，射手座在下半年也要注意，因水逆進入精神宮，容易道聽途說，要小心不實的內線消息。（圖／命運好好玩YT）

2026已邁入下半年，近來股市話題超夯，許多人也十分關心各自的財運狀況，星座塔羅老師「小孟老師」點名3星座在下半年財運爆發「蠻適合進場的」，包括牡羊座、巨蟹座以及獅子座。其中小孟老師表示：「最棒的是獅子座，長線投資非常有機會賺錢。」但他也提醒千萬不要玩當沖。另外，小孟老師也點名天蠍座、天秤座以及射手座投資要當心，可能會碰上水逆小孟老師指出，牡羊座木星進入偏財投資宮位，會有機會找到好的投資標的，「只要你看到好的標的勇於買進，因為長期都是漲的，有閒錢就買，也可以買零股。」小孟老師直言，別覺得買零股沒感覺，反正都會漲，不要跟錢過不去。巨蟹座因木星進入財帛宮，代表有在玩股票、基金的人可以逢低加碼，「跌的時候進去買，你就會感覺到股票在漲起來的時候會很快、翻倍漲。」另外小孟老師也提到指數型ETF最好，且選擇沒配息的基金或股票，一旦市場修正下去，再翻上來的時候漲很快。小孟老師表示，下半年財運最旺的是獅子座，因為木星進入到本命宮，所以長線投資非常有機會獲利。但他也提醒，千萬不要玩當沖，看到不少人在家炒股而把工作辭掉，小孟老師也吐露擔憂，「有時候熊市一年到一年半，這段時間你能不能撐得過？」建議想退休的人，至少要準備好一年半的存款，緊急時還有錢可以生活。此外，小孟老師也提醒天蠍座、天秤座以及射手座投資要當心，可能會碰上水逆。表示天蠍座在10月時不宜交給別人操盤，要投資就自己做就好；而天秤座則因冥王星進到投資宮，恐遇到「買進就跌、賣出就漲」的情況，小孟老師認為「帳面上的跌都不是跌，帳面上的賠都不是賠。」再來，射手座在下半年也要注意，因水逆進入精神宮，容易道聽途說，要小心不實的內線消息。