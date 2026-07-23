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小孟老師分析今（23）日十二星座運勢，雙魚座升職加薪率高，摩羯座要堅定投資信念，天秤座若要投資需謹慎考慮，金牛座小人會離開，迎接貴人，巨蟹座在工作上記得溝通要有建設性。牡羊座：工作：新穎創意企劃感情：適時表達關心財運：關注市場變化牡羊幸運色：白色貴人：射手小人：摩羯金牛座：工作：趕小人遇貴人感情：美麗意外邂逅財運：加強投資心態金牛幸運色：銀色貴人：摩羯小人：天秤雙子座：工作：求職順利錄取感情：打扮性感魅力財運：具有風險意識雙子幸運色：灰色貴人：天蠍小人：處女巨蟹座：工作：有建設性溝通感情：相互信任依賴財運：加強資產能力巨蟹幸運色：綠色貴人：巨蟹小人：雙魚獅子座：工作：擴展人際人脈感情：熾熱狂迷的心財運：提高分析能力獅子幸運色：淡藍色貴人：金牛小人：天蠍處女座：工作：大談人生經驗感情：有利勇敢示愛財運：選擇優質股票處女幸運色：咖啡色貴人：牡羊小人：雙子天秤座：工作：升等考試順利感情：遇到心動對象財運：投資謹慎考慮天秤幸運色：黃色貴人：獅子小人：金牛天蠍座：工作：工作心情愉悅感情：互相支持鼓勵財運：加強資金管理天蠍幸運色：大紅色貴人：雙子小人：射手射手座：工作：工作壓力減少感情：感情始終愉快財運：把握公司盈利射手幸運色：亮紅色貴人：水瓶小人：牡羊摩羯座：工作：精力旺盛積極感情：勇於表達情感財運：堅定投資信念魔羯幸運色：黃色貴人：雙魚小人：獅子水瓶座：工作：同事相處融洽感情：彼此包容理解財運：把握市場低點水瓶幸運色：橙色貴人：處女小人：水瓶雙魚座：工作：升職加薪率高感情：肯定對方付出財運：投資需有耐心雙魚幸運色：玫瑰色貴人：天秤小人：巨蟹