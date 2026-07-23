小孟老師分析今（23）日十二星座運勢，雙魚座升職加薪率高，摩羯座要堅定投資信念，天秤座若要投資需謹慎考慮，金牛座小人會離開，迎接貴人，巨蟹座在工作上記得溝通要有建設性。
牡羊座：
工作：新穎創意企劃
感情：適時表達關心
財運：關注市場變化
牡羊幸運色：白色
貴人：射手
小人：摩羯
金牛座：
工作：趕小人遇貴人
感情：美麗意外邂逅
財運：加強投資心態
金牛幸運色：銀色
貴人：摩羯
小人：天秤
雙子座：
工作：求職順利錄取
感情：打扮性感魅力
財運：具有風險意識
雙子幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：處女
巨蟹座：
工作：有建設性溝通
感情：相互信任依賴
財運：加強資產能力
巨蟹幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
獅子座：
工作：擴展人際人脈
感情：熾熱狂迷的心
財運：提高分析能力
獅子幸運色：淡藍色
貴人：金牛
小人：天蠍
處女座：
工作：大談人生經驗
感情：有利勇敢示愛
財運：選擇優質股票
處女幸運色：咖啡色
貴人：牡羊
小人：雙子
天秤座：
工作：升等考試順利
感情：遇到心動對象
財運：投資謹慎考慮
天秤幸運色：黃色
貴人：獅子
小人：金牛
天蠍座：
工作：工作心情愉悅
感情：互相支持鼓勵
財運：加強資金管理
天蠍幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：射手
射手座：
工作：工作壓力減少
感情：感情始終愉快
財運：把握公司盈利
射手幸運色：亮紅色
貴人：水瓶
小人：牡羊
摩羯座：
工作：精力旺盛積極
感情：勇於表達情感
財運：堅定投資信念
魔羯幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：獅子
水瓶座：
工作：同事相處融洽
感情：彼此包容理解
財運：把握市場低點
水瓶幸運色：橙色
貴人：處女
小人：水瓶
雙魚座：
工作：升職加薪率高
感情：肯定對方付出
財運：投資需有耐心
雙魚幸運色：玫瑰色
貴人：天秤
小人：巨蟹
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：新穎創意企劃
感情：適時表達關心
財運：關注市場變化
牡羊幸運色：白色
貴人：射手
小人：摩羯
金牛座：
工作：趕小人遇貴人
感情：美麗意外邂逅
財運：加強投資心態
金牛幸運色：銀色
貴人：摩羯
小人：天秤
雙子座：
工作：求職順利錄取
感情：打扮性感魅力
財運：具有風險意識
雙子幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：處女
巨蟹座：
工作：有建設性溝通
感情：相互信任依賴
財運：加強資產能力
巨蟹幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
獅子座：
工作：擴展人際人脈
感情：熾熱狂迷的心
財運：提高分析能力
獅子幸運色：淡藍色
貴人：金牛
小人：天蠍
處女座：
工作：大談人生經驗
感情：有利勇敢示愛
財運：選擇優質股票
處女幸運色：咖啡色
貴人：牡羊
小人：雙子
天秤座：
工作：升等考試順利
感情：遇到心動對象
財運：投資謹慎考慮
天秤幸運色：黃色
貴人：獅子
小人：金牛
天蠍座：
工作：工作心情愉悅
感情：互相支持鼓勵
財運：加強資金管理
天蠍幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：射手
射手座：
工作：工作壓力減少
感情：感情始終愉快
財運：把握公司盈利
射手幸運色：亮紅色
貴人：水瓶
小人：牡羊
摩羯座：
工作：精力旺盛積極
感情：勇於表達情感
財運：堅定投資信念
魔羯幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：獅子
水瓶座：
工作：同事相處融洽
感情：彼此包容理解
財運：把握市場低點
水瓶幸運色：橙色
貴人：處女
小人：水瓶
雙魚座：
工作：升職加薪率高
感情：肯定對方付出
財運：投資需有耐心
雙魚幸運色：玫瑰色
貴人：天秤
小人：巨蟹
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。