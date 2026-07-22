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韓國圍棋名將申真諝（Shin Jin-seo）九段在與頂尖人工智慧（AI）「KataGo」的對決中上演了激動人心的逆轉勝。21日於首爾舉行的「Ssen數學·韓經棋神戰」最終第3局中，申真諝經過221手交鋒，以11目半的優勢擊敗了目前最高規格的圍棋AI「KataGo」。這場備受矚目的「人機大戰」，是繼10年前李世乭（Lee Se-dol）九段與AlphaGo的世紀對決後，人類與AI再次展開的正式交鋒。儘管首局吞下敗仗，申真諝在接下來的第2局與第3局連下兩城，最終以2勝1敗的成績贏下本次賽事。本次賽事採取讓2子的規則（人類執黑先下2子），賽前圍棋界普遍認為，只要人類能拿下一勝就已經算大獲全勝。然而，世界排名第1的申真諝打破了這個預測。賽後，申真諝一語道破KataGo落敗的關鍵原因：「AI的『完美』反而成為了它的弱點。即使在局勢不利的情況下，AI也因為顧慮勝率下降，而不會去選擇具有決定性的『勝負手』（帶有風險的拚搏招法）。」他進一步強調人類圍棋的獨特魅力：「人類棋手會根據不同局勢，下出『勝負手』或是令人驚嘆的妙手，這正是人類圍棋最迷人的地方。」為了迎戰強大的AI，申真諝在賽前就公開表示，這次將採取「量身打造」的戰術：盡量避免正面戰鬥，純粹以圍地來一決勝負。他坦言：「要放棄我原本的棋風，採取偏向防守、完全只為了贏棋的下法，過程其實非常痛苦。第1局輸掉時，我的心態幾乎崩潰，可以說是圍棋生涯中最艱難的時刻之一。所幸第2局艱難拿下，才讓我順利贏下第3局。」儘管戰勝了AI，申真諝對KataGo的實力依然給予極高評價：「雖然這次取得2勝1敗，但我仍然無法確信讓2子就一定能贏。自從2020年以來KataGo的實力突飛猛進，我正是透過研究KataGo，才能成功登上世界第1的寶座。」挺過首局落敗的低潮，申真諝對球迷表達了深深的感謝：「第一盤輸球讓大家失望了，但球迷在第2局給了我很多應援，這成為我極大的力量。」回顧這10年來人類與AI的抗衡，他謙虛地表示：「這比起10年前李世乭老師對AlphaGo拿下的那1勝，或許還遠遠不足；但能向大眾展現人類在面對AI時，依然具備強大的韌性與抵抗力，我認為這是一件具有微小意義的事情。」