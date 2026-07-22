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嗅味覺喪失已少見！近期常見喉嚨痛、持續咳嗽

▲疾管署預估未來一週新冠疫情仍將上升，腸病毒疫情則可能持續波動，提醒民眾落實手部衛生及呼吸道禮節。（圖／疾病管制署提供）

新冠多是輕症就不用管？醫：輕症不代表沒風險

出現感冒症狀要快篩嗎？四大族群建議驗

▲出現發燒、咳嗽或喉嚨痛等症狀，是否需要進行快篩？李文祺醫師表示，本身沒有重症風險因素，不一定每次都需要快篩。（圖／記者周淑萍攝）

新冠也會「又吐又拉」？腸胃症狀不是新現象

疾病管制署提醒，國內新冠疫情上升，已達流行閾值、正式進入流行期，上週門急診就診人次較前一週暴增逾6成，有5人死亡，隨著病毒株與疫情變化，感染者的症狀與疫情初期不盡相同，過去常見嗅覺、味覺喪失，如今已非常少見。家醫科醫師李文祺接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，相較疫情初期，不少患者會出現嗅覺或味覺喪失，近期這類症狀已非常少見，李文祺表示，門診除此之外，新李文祺醫師提醒，不能只憑喉嚨劇痛或持續咳嗽，就直接認定感染新冠，因為流感、腺病毒及其他呼吸道病毒，也可能造成類似表現，還要綜合接觸史、症狀及相關檢測判斷。李文祺表示，目前多數新冠感染者確實以輕症為主，但輕症不代表不用在意，對65歲以上長者、慢性病患者、免疫功能低下者及孕婦等高風險族群而言，感染後仍可能進一步發展為肺炎、呼吸衰竭等重症，增加住院甚至死亡風險。出現發燒、咳嗽或喉嚨痛等感冒症狀，是否需要進行新冠快篩？李文祺表示，一般民眾若只有輕微感冒症狀，本身沒有重症風險因素，不一定每次都需要快篩。不過，若本身屬於近期有接觸史，一旦出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，仍建議進行新冠快篩，因部分抗病毒藥物須在症狀出現初期使用，及早確認感染，有助及時接受治療、降低重症風險，也能避免將病毒傳染給他人。除了呼吸道症狀，近期也有網友表示，感染後出現噁心、嘔吐及腹瀉，懷疑是否為這一波新冠的新症狀。李文祺表示，噁心、嘔吐、腹瀉及食慾下降等腸胃症狀，並不是近期才出現的新冠症狀，早在疫情初期就有部分患者會出現，只是發生比例通常不如咳嗽、喉嚨痛等呼吸道症狀高。近期門診確實仍可見部分患者以腸胃不適為主要症狀，但這些表現並非新冠所特有，包括諾羅病毒、輪狀病毒、一般腸胃炎、食物中毒，甚至部分藥物副作用，都可能造成類似情況。