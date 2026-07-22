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中鋼今（22）日公布6月自結損益，中鋼6月自結損益營收279.94億元、月減7%；營業利益15.2億元、月減1%；稅前淨利14.66億元、月增8%。中鋼指出，6月稅前淨利增加，主要是鋼鐵業銷售單位毛利較上月增加，但銷售數量減少， 導致營業利益兩期差異不大。另股利收入增加，致業外收入有利。中鋼今年1至6月累計營收1,680.03億元，與去年同期持平；營業利益30.46億元、年增345%；稅前淨利23.39億元、年增249%。稅前淨利較去年同期稅前淨損有利，主係鋼鐵業銷售數量增加，致營業利益增加；而外幣兌換利益減少，致業外收入不利。中鋼表示，中東戰事再起波瀾，國際原油價格後勢走升機率仍高。美國通膨風險增溫，歐洲則採升息因應通膨壓力，中國大陸則面臨房市持續低迷的壓力，台灣經濟呈現K型發展，雖高階科技供應鏈出口暢旺，帶動工業產值回升，但傳產持續面臨成長壓力。鋼鐵方面，國際鋼價走勢分歧，美國關稅政策與其內需下，當地熱軋行情仍位處高檔；歐盟削減進口鋼材免稅額度，供給限縮拉動當地鋼價正向發展；亞洲地區則進入傳統淡季需求疲軟，買盤觀望氣氛升高。