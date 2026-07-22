英國恒理環球顧問事務所（Henley & Partners）公布最新「恒理護照指數」（Henley Passport Index）20周年報告，新加坡再次蟬聯全球最強護照，持有新加坡護照可免簽或落地簽前往192個目的地。台灣以可前往134個國家和地區排名全球第34，中國則以83個目的地排名第60。值得注意的是，20年前曾名列全球第一的美國，如今已下滑至第10名。
根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，恒理護照指數涵蓋全球199本護照及227個旅行目的地，依據各國護照持有人可免簽或落地簽前往的目的地數量進行排名，被視為全球最具代表性的護照實力指標之一。
新加坡穩居榜首 阿聯20年進步幅度最大
最新排名顯示，新加坡連續蟬聯榜首，可免簽前往192個目的地，較2006年增加70個。日本、南韓及阿拉伯聯合大公國則以188個目的地並列第2名；瑞典以187個目的地排名第3。
第4名則由比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威及西班牙共同拿下，皆可免簽前往186個目的地。第5名則由馬爾他、奧地利、希臘、葡萄牙及瑞士並列，免簽目的地為185個。
台灣排名維持第34 免簽目的地減少1個
台灣此次以134個免簽或落地簽目的地排名全球第34，名次與6月相同，但可前往的目的地由135個減少至134個；中國則以83個目的地位居第60名。
報告也指出，阿拉伯聯合大公國是過去20年進步幅度最大的國家之一，免簽目的地較2006年增加153個，排名一路攀升至全球第2，成為近年護照實力提升最顯著的代表。
相較之下，美國護照排名則持續下滑。2006年，美國與丹麥、芬蘭並列全球第一，被視為全球旅行最便利的護照之一；如今雖然可免簽前往180個目的地，較20年前增加50個，但排名已跌至與冰島並列第10名。
由於恒理護照指數採同分並列排名方式，實際上已有36個國家排名位於美國之前，也反映全球跨境流動格局近20年來出現明顯變化。
專家：護照影響力反映國家外交與國際信任
恒理環球顧問事務所主席暨恒理護照指數創辦人凱林（Christian H. Kaelin）表示，20年的數據顯示，護照影響力是衡量一國地緣政治資本最清楚的指標之一。全球最具影響力的護照，往往來自其他國家希望建立貿易、投資、安全及其他合作夥伴關係的國家。
他指出，跨境移動自由度不僅代表旅行便利性，更反映一個國家的外交實力、經濟影響力及國際信任程度，因此護照排名的變化，也可視為全球地緣政治與國際關係演變的縮影。
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新加坡穩居榜首 阿聯20年進步幅度最大
最新排名顯示，新加坡連續蟬聯榜首，可免簽前往192個目的地，較2006年增加70個。日本、南韓及阿拉伯聯合大公國則以188個目的地並列第2名；瑞典以187個目的地排名第3。
第4名則由比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威及西班牙共同拿下，皆可免簽前往186個目的地。第5名則由馬爾他、奧地利、希臘、葡萄牙及瑞士並列，免簽目的地為185個。
台灣此次以134個免簽或落地簽目的地排名全球第34，名次與6月相同，但可前往的目的地由135個減少至134個；中國則以83個目的地位居第60名。
報告也指出，阿拉伯聯合大公國是過去20年進步幅度最大的國家之一，免簽目的地較2006年增加153個，排名一路攀升至全球第2，成為近年護照實力提升最顯著的代表。
相較之下，美國護照排名則持續下滑。2006年，美國與丹麥、芬蘭並列全球第一，被視為全球旅行最便利的護照之一；如今雖然可免簽前往180個目的地，較20年前增加50個，但排名已跌至與冰島並列第10名。
由於恒理護照指數採同分並列排名方式，實際上已有36個國家排名位於美國之前，也反映全球跨境流動格局近20年來出現明顯變化。
專家：護照影響力反映國家外交與國際信任
恒理環球顧問事務所主席暨恒理護照指數創辦人凱林（Christian H. Kaelin）表示，20年的數據顯示，護照影響力是衡量一國地緣政治資本最清楚的指標之一。全球最具影響力的護照，往往來自其他國家希望建立貿易、投資、安全及其他合作夥伴關係的國家。
他指出，跨境移動自由度不僅代表旅行便利性，更反映一個國家的外交實力、經濟影響力及國際信任程度，因此護照排名的變化，也可視為全球地緣政治與國際關係演變的縮影。