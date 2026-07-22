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日本成人電影傳奇導演伊藤智生（藝名 TOHJIRO）晚年罹患肺癌，在稍早傳出逝世消息，伊藤智生的妻子、前AV女優朝岡實嶺親自在社群平台證實的這項消息，引發日本社群許多議論。知名男優吉村卓也發文哀悼，並透露自己的藝名也是 TOHJIRO 導演為他取的。根據日本娛樂媒體Oricon News報導，朝岡實嶺21日透過X平台發文證實，其丈夫、知名電影導演伊藤智生已於 7 月 17 日離世。朝岡實嶺在聲明中附上一張伊藤生前燦爛笑容的照片，並感性寫下：「丈夫的一生伴隨著大家溫暖的支持，以及許多傑出夥伴的相伴，過得非常幸福。對於大家一直以來給予的愛，由衷表達感謝。因事出突然且僅能以有限的形式送別，敬請大家諒解，非常感謝大家至今的照顧。」日媒體提到，伊藤智生畢業於橫濱放送電影專門學院（現為日本電影大學），1988年推出首部執導電影《Gondola》。1989年首次拍攝成人影片，並開始以「TOHJIRO」為藝名在AV圈，在2001年開設片商「Dogma」。旗下女優曾有水菜麗與大澤佑香等知名女優。日媒指出，伊藤晚年不幸確診肺癌第 4 期，但他並未放棄創作，而是將自己與妻子真實經歷的抗癌故事改編成電影《STAGE IV》。當時儘管遭到主治醫師強烈反對，他仍堅定宣稱「無論如何都要拍到最後一刻」。自 21 歲起便陪伴他 30 多年、始終支持其電影夢想的妻子朝岡實嶺也一同參與，夫妻倆最終攜手完成作品。該片才剛於今年 6 月 29 日舉辦緊急試映會，不料不久後便傳出噩耗。日本知名男優吉村卓也在社群發文哀悼，他透露，大學四年級時第一次去成人影片（AV）拍攝現場打工，當時被 TOHJIRO 導演發掘。 在公司的這三年多裡，度過了人生中極為充實且深刻的一段時光。吉村卓回憶，雖然當時也發生過不少讓人火大的事，但「吉村卓」這個藝名是 TOHJIRO 導演幫他取的，指導演技以及帶給他許多瘋狂體驗的都是 TOHJIRO 導演，他很自豪能在那個年代與導演一起賭上性命拍攝AV，非常感謝他。