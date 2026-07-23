占卜師「道境塔羅」分析今（23）日十二生肖工作運勢與建議，屬馬的領導力逐漸提升，容易成為團隊核心，屬羊建議以客觀的態度面對問題，事情有望朝公平合理的方向發展，屬龍的容易因為猶豫或固執而錯過改變時機。
鼠
今天容易有自己的想法，不太想照著既定規則走。建議創新沒有問題，但仍要兼顧團隊規範，避免造成誤解。
牛
容易因情緒起伏或想太多而影響工作判斷。建議先釐清事實，再做決定，不要被一時情緒牽著走。
虎
行動力旺盛，適合積極推動計畫或爭取新機會。建議朝著目標全力前進，只要保持專注，就有機會獲得好成果。
兔
今天人際運佳，容易遇到願意幫助你的貴人。建議珍惜合作緣分，也別忘了適時回饋他人的善意。
龍
容易因猶豫或固執而錯過改變的時機。建議放下既有想法，換個角度思考，事情會有新的突破。
蛇
情緒穩定、溝通能力佳，是協調合作的好時機。建議多傾聽他人的需求，將有助於建立良好的信任關係。
馬
今天領導力提升，容易成為團隊中的核心人物。建議勇於承擔責任，以成熟穩健的態度帶領團隊。
羊
適合處理合約、制度或重要決策，事情有望朝公平合理的方向發展。建議以客觀理性的態度面對問題。
猴
做事踏實穩定，雖然進展不快，但成果會逐漸累積。建議保持耐心，持續努力就是最大的優勢。
雞
容易遇到競爭或意見衝突，溝通時需特別注意措辭。建議放下輸贏心態，以解決問題為優先。
狗
資訊容易出現落差，或因一時大意造成誤解。建議重要事項多確認一次，避免因細節影響整體進度。
豬
人際互動順利，容易迎來新的合作或好消息。建議主動展現善意，把握每一次交流機會，將有助於未來發展。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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今天容易有自己的想法，不太想照著既定規則走。建議創新沒有問題，但仍要兼顧團隊規範，避免造成誤解。
牛
容易因情緒起伏或想太多而影響工作判斷。建議先釐清事實，再做決定，不要被一時情緒牽著走。
虎
行動力旺盛，適合積極推動計畫或爭取新機會。建議朝著目標全力前進，只要保持專注，就有機會獲得好成果。
兔
今天人際運佳，容易遇到願意幫助你的貴人。建議珍惜合作緣分，也別忘了適時回饋他人的善意。
龍
容易因猶豫或固執而錯過改變的時機。建議放下既有想法，換個角度思考，事情會有新的突破。
蛇
情緒穩定、溝通能力佳，是協調合作的好時機。建議多傾聽他人的需求，將有助於建立良好的信任關係。
馬
今天領導力提升，容易成為團隊中的核心人物。建議勇於承擔責任，以成熟穩健的態度帶領團隊。
羊
適合處理合約、制度或重要決策，事情有望朝公平合理的方向發展。建議以客觀理性的態度面對問題。
猴
做事踏實穩定，雖然進展不快，但成果會逐漸累積。建議保持耐心，持續努力就是最大的優勢。
雞
容易遇到競爭或意見衝突，溝通時需特別注意措辭。建議放下輸贏心態，以解決問題為優先。
狗
資訊容易出現落差，或因一時大意造成誤解。建議重要事項多確認一次，避免因細節影響整體進度。
豬
人際互動順利，容易迎來新的合作或好消息。建議主動展現善意，把握每一次交流機會，將有助於未來發展。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。