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別等加油燈亮才去加油！中油認證：汽油泵與油箱易損傷

▲中油也建議，當油表指針或油量格子剩下 1/4 多一點時就主動加油，才能避免油箱內的汽油泵浦過熱空轉。（圖／Pexels）

養車祕訣一次看！入夜前加油時機最好

▲中油也建議，如果要加油最好在回家前加滿油，這樣就可減少夜間油箱冷卻下來時吸入過多潮濕空氣，避免水分凝結、沉降在油箱底部。（圖／記者葉政勳攝 ）

開車、騎車上班的通勤族，每過幾天都會看到油箱見底的燈號亮起，不過這其實長期下來就會成為對車子產生傷害的關鍵細節。台灣中油公司就曾提醒，尤其在台灣這種溼氣重的區域，最好在油針指到油錶刻度剩1/4時，就盡快加油，否則很容易讓油箱內的汽油泵浦過熱空轉，影響零件壽命。此外，還有入夜前將油箱加滿，也能達到保護油箱的作用。中油表示，汽機車的油箱長期處於低油位狀態，油箱內壁極易積存潮濕水氣，引發金屬腐蝕，且沉浸在油箱底部的汽油泵也可能因缺乏散熱與潤滑而故障，這在台灣這種格外潮濕的地區影響更是明顯，因此千萬不要等到油箱快空了才去加油。由於大多數汽車或機車油箱燈亮起時，剩餘油量大約剩下1/4 至 1/8，大約是5公升至10公升左右油量，還能行駛約40公里。若再算上前往加油站的路程，就會讓油位更低。因此中油也建議，當油表指針或油量格子剩下 1/4 多一點時就主動加油，才能避免油箱內的汽油泵浦過熱空轉，延長零件壽命。中油也提醒，「不」加來路不明添加劑，汽油已添加適當且適量之添加劑，品質完全符合引擎性能需求，所以不要拿自己車子當實驗品，隨便添加來路不明、成份可疑的添加劑，以免浪費金錢又損傷愛車。如果是長期沒開的汽機車，也要注意定期行駛！中油提到，汽油若儲存過久容易發生氧化反應，進而產生難以溶解的膠質，最終阻塞車輛油路。一般情況下，油箱內的汽油儲存時間最好不要超過三個月；若位於氣候較為炎熱的地區，保存期限還需進一步縮短。中油最後也提到，最好在下班回家前將油箱加滿油，這樣就可減少夜間油箱冷卻下來時吸入過多潮濕空氣，避免水分凝結、沉降在油箱底部。