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台灣網壇名將謝淑薇的哥哥謝政瀛，日前甫獲體育部門選為2026年亞運網球國家隊總教練，近日卻遭《鏡週刊》踢爆捲入嚴重私德與操守爭議。多名曾與其交往的女性集體出面控訴，指稱謝政瀛不僅涉嫌隱瞞婚姻狀態與未成年少女同居，更有肢體暴力、網路抹黃等「恐怖情人」行徑。此外，他還被指控利用國家隊教練職務，私下販售國際賽事公關票與教練通行證牟利。對此，謝政瀛全盤否認，並揚言若有不實報導將採取法律行動提告。據《鏡週刊》報導，共有三名女性（A、B、C小姐）出面還原與謝政瀛交往期間的遭遇，指控其控制慾極強且伴隨暴力行為：A小姐控訴謝政瀛控制慾極強，無故封鎖她超過30次，甚至逼迫她在自家客廳與臥室安裝網路攝影機，以隨時監控其一舉一動。兩人在澳洲墨爾本爆發口角時，謝政瀛竟在凌晨將她丟包街頭長達2小時。分手後，謝疑似利用匿名「小帳」公開兩人私密對話並抹黃她。此外，A小姐更透露謝政瀛在外疑有一名私生子卻不聞不問。而在十多年前，當時尚在就讀高中且半工半讀的B小姐，透過交友軟體與謝政瀛認識並同居，事後經逼問才驚覺對方早有家室，自己意外淪為小三。當B小姐提出分手時，竟遭謝政瀛言語恐嚇與肢體暴力，甚至被打到眼睛瘀青，最終在警方協助下搬離並聲請保護令才順利脫身。至於C小姐的部分，交往期間，謝政瀛頻繁懷疑C小姐劈腿，自己卻私約女方的女性友人看電影。女方提分手後，謝政瀛不僅要求結清財務、歸還所有禮物，更向C小姐的家人造謠她「到處約砲」、謊稱被傳染性病。C小姐不堪其擾聲請保護令並提告恐嚇與誹謗，雙方雖一度和解，但近兩三年來C小姐仍持續收到疑似謝政瀛小帳的騷擾訊息。除了感情糾紛，謝政瀛的職業操守也遭到強烈質疑。A小姐加碼爆料，在去年的美國網球公開賽期間，謝政瀛涉嫌將大會提供給教練團的資源私下變現：販售公關資源： 私下販售主辦單位提供的貴賓公關門票。開價 1,500美元（約新台幣4.8萬元），試圖出售大會核發給教練團的通行證件。賽事結束後帶回多顆球星簽名球，要求A小姐協助尋找網路買家變現，所得款項全數匯入謝政瀛的私人帳戶。謝政瀛長期以謝淑薇哥哥及教練的身分活躍於網球圈，兄妹倆感情深厚，他也多次陪伴謝淑薇征戰國際賽事，建立起專業的形象。針對上述多項毀滅性指控與質疑，謝政瀛簡短但強硬地回應：「這些事我都沒做過，無從說明，也無法回應，如果亂寫，我就會提告。」