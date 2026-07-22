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前台中市議員張耀中今（22）日偕同受害民眾陳肇銘夫妻及律師召開記者會，控訴國泰世華銀行理專涉嫌利用深厚信任，誘導高齡客戶以不動產抵押貸款，投保金額高達148萬8000美元（約合新台幣5000萬元）的高額保單。受害者事後發現保單內容與承諾嚴重不符且無法取回本金，痛批遭銀行欺騙。張耀中呼籲金管會應立案徹查，並要求國泰撤銷保單、全額退費。張耀中指出，受害人陳肇銘與妻子陳金仙為國泰世華長達7年的長期客戶，公司與個人帳戶皆設於該行。他說，國泰世華理專與協理利用這層深厚信任，先以「節稅」為由向陳妻推銷高額美金保單，聲稱「6年期滿可領回本金，並享有200萬美元保障」。得知陳先生當下現金不足後，理專更主動建議其將不動產向銀行抵押貸款，甚至向友人借款，藉此湊齊第一期高達24萬8000美元的保費，並口頭保證「投資獲利保證5%以上，絕對足夠支應貸款利息」。陳肇銘表示，該筆資金原本是公司運作的營運周轉金，如今全數套牢，已嚴重威脅公司正常營運。簽約當天理專以「保單即將停賣」為由不斷催促，且僅拿出平板電腦要求在簽名頁簽署，未曾出示完整的條款與契約內容。直到收到紙本保單後，夫妻倆才震驚發現，該產品根本非當初宣稱的「6年到期取回本金」，而是「被保險人身故始得理賠，且活得越久領得越少」。事後雙方對質，銀行主管雖曾口頭承諾「1年後可縮減保費且不算違約」，不料到了年底，國泰方面卻翻臉改口表示「只能依合約辦理」，讓受害人求助無門。代表律師李昀丞聲明，直指銀行及理專行為已嚴重觸法，違反適合度原則：理專明知客戶現金流不足，仍積極誘導抵押貸款購買高額保單，違反「金融消費者保護法」第9條及「保險業招攬及核保理賠辦法」第6條。剝奪契約審閱權與說明義務：簽約時僅出示平板簽名欄，未妥善說明權利義務與重要條款，嚴重違反「金消法」第10條。涉偽造文書罪嫌：招攬人員擅自代填不實資料，違反「保險業務員管理規則」第19條，恐已涉犯刑法偽造文書罪責。違背誠信原則：事後以口頭承諾拖延當事人行使權利，隨後片面反悔，商業誠信蕩然無存。張耀中與李昀丞代表當事人提出三項嚴正訴求：第一，國泰人壽與國泰世華銀行應立即撤銷該份不當招攬之保險契約，全額退還已繳保費及相關利息損失；第二，金管會應專案調查國泰金融集團在本案中「誘導貸款」、「未落實說明義務」等違法行為並依法嚴懲；第三，國泰集團應全面檢討改善高齡客戶招攬流程，切實保障消費者權益。