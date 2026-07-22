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國民黨今（22）日完成最後一波現任6縣市長提名，黨主席鄭麗文介紹到台北市長蔣萬安時，自嘲「看到帥哥就忘記要講話」，隨後語出驚人說「那時候我們都睡在一起」，說睡街頭、立法院、議長、議場；蔣萬安則微笑沒有多說話。國民黨中常會今完成台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘6縣市首長提名。黨主席鄭麗文介紹蔣萬安時，笑呵呵的說「看到帥哥就忘記要講話」。隨後鄭麗文回憶當年，說當初當立委時跟蔣萬安一起，那時候真的每天作戰，都要睡在一起，講完後呵呵大笑，「就睡街頭啊、睡立法院啊、睡議長、睡議場啊等等的」，蔣萬安則靦腆微笑。鄭麗文說，蔣萬安是年輕從政同志裡頭最優秀、最拔尖，在台北市長的第一任任內裡頭，大家焦頭爛額的大巨蛋，他一年的時間就完成、就開張啟動，執行力真的是一流的！他所提出的政見馬上兌現，二話不說，這種執行力跟魄力才是台北市長最基本的要求。鄭麗文說，希望台北市繼續在蔣萬安領導之下，不但發揮龍頭的作用，帶動雙北、帶動北北桃、帶動北北基桃，還有最近宜蘭縣長參選人吳宗憲也要插一腳，說要帶動「北北基宜桃」，整個北台灣因為有國民黨執政，看到無窮的機會跟希望！所以希望蔣萬安能夠繼續的在台北市高票連任、順利當選。