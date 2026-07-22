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為抗議民進黨政府對致癌油事件蓋牌，國民黨台北市議員楊植斗率北市議員參選人賴苡任、何元楷、張家馨在凱道絕食，迄今已經超過74小時。國民黨團總召傅崐萁今（22）率黨籍立委前往凱道絕食區；具有心臟外科醫師身分的藍委蘇清泉協助四位絕食者測量其心跳、血壓和血氧濃度，檢視身體與精神狀態。蘇清泉表示，經檢視四位年輕人嘴唇黏膜裂開，出現脫水現象，血壓下降到標準值110以下，若持續絕食下去，擔心其身體是否還能夠支持下，呼籲也是醫師的賴清德，前來探視，聽聽年輕人的聲音、訴求，不要高高在上。傅崐萁表示，今天探視這四位超過74小時絕食勇士，他們為了台灣2300萬人的健康，家家戶戶的孩童能夠健康成長，勇敢地在凱道上進行抗議絕食。傅崐萁探視這四位青年發現，不僅血糖降低，精神有些渙散，其絕食的毅力與決心令人感動。傅崐萁希望國家的當權者，能夠民胞物與、苦民所苦。傅崐萁指出，當國家食安不能得到安心保障，讓人民惶惶不可終日，尤其「民以食為天」，這不是哪一個政黨或某個人的權力，而是生活在這塊土地上，所有每天朝九晚五、勤奮工作的國人，必須獲得最基本食品安全保障。但此時此刻，民眾對民進黨政府的信任，已如棄之敝屣，因為政府讓一級致癌物苯駢芘，充斥在食品當中。傅崐萁希望賴清德，除了在拚選舉、拚黨務之外，何時願意來到「家門口」，體恤、探視這四位為全國人民勇敢站出來，已經絕食74小時的年輕人？當然，迄今仍未獲得總統的回應。過去，有民進黨前輩林義雄為了廢核四絕食，當時的總統馬英九，特別前往林義雄絕食的教堂房間內探視。但很遺憾地，國人只看到賴清德忙於選舉造勢，忙於政治操作，心中還有人民嗎？傅崐萁表示，賴清德必須向全體國人道歉，卓榮泰必須下台。食安不分彼此、黨派、族群，是非常嚴肅的話題，再次呼籲賴清德回應人民卑微的訴求，並盡快來到凱道探視這四位年輕人，給予加油打氣與鼓勵。距離周六集會還有70多個小時，如果賴清德依然視若無睹，台灣人民在你心中到底是什麼？還是只想做自己想到的政治操作。傅崐萁提醒賴清德，趕快走向基層、走向人民。最後，蘇清泉也針對四位絕食青年一一測量其心跳、血壓和血氧濃度，檢視身體與精神狀態。蘇清泉表示，經檢視四位年輕人嘴唇黏膜裂開，出現脫水現象，血壓下降到標準值110以下，若持續絕食下去，擔心其身體是否還能夠支持下。蘇清泉呼籲也是醫師的賴清德，前來探視，聽聽年輕人的聲音、訴求，不要高高在上；若無視，全民都看在眼裡。