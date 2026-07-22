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日本爆紅蜜桃星冰樂來了！台灣星巴克開喝「蜜桃吉利星冰樂」

▲左起：「蜜桃吉利星冰樂」中杯190元、大杯210元、特大杯230元，「蜜桃吉利烏龍青茶」中杯160元、大杯175元、特大杯190元。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

Bearista水果熊寶寶今開賣！杯子、娃娃吊飾一覽

▲夏日繽紛水果杯款。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

▲夏日黃西瓜／紅西瓜小熊零錢包、夏日直紋網布隨行收納袋。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

▲Bearista水果熊寶寶周邊商品。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

星巴克：星宇航空機師熊飛行旅行箱！第二波聯名7/24開搶

STARLUX 飛行小熊公仔！

STARLUX 機師熊飛行旅行箱！

◾️ STARLUX飛行小熊公仔！

STARLUX飛機隨行收納袋！

CAMA CAFE：中秋咖啡禮盒7/27開賣！

▲CAMA CAFE「中秋咖啡禮盒」7月27日開賣。（圖／CAMA CAFE提供）

暑假日本爆紅蜜桃星冰樂來了，星巴克表示，台灣開喝「蜜桃吉利星冰樂」盛夏新品；第二波星宇航空STARLUX機師熊飛行旅行箱、飛行小熊公仔等聯名周邊商品7月24日開搶；今（22）日則有一系列Bearista水果熊寶寶上市，陪大家度過夏日歡樂時光。CAMA CAFE表示，中秋限定「精品萃選」濾掛咖啡禮盒7月27日開賣。日本星巴克曾推出夢幻冰沙飲料爆紅，匯聚酸甜粉紅色系水果的「粉紅蜜桃星冰樂」，直到現在都讓粉絲念念不忘，常看到網友敲碗想要神級飲料回歸。而台灣今年就喝得到！星巴克表示，盛夏主打以蜜桃為靈感的2款新品，「蜜桃吉利星冰樂」以香甜蜜桃、滑嫩吉利與綿密奶香層層堆疊出濃郁果香，推薦冰沙控嚐鮮；另款「蜜桃吉利烏龍青茶」則喝得到茶香交織清甜蜜桃風味，雙雙搭配Q彈吉利，連咀嚼控都被收服。偷偷說還有外送限定「奶香榛果風味摩卡」別錯過。星巴克夏日歡樂時光，推薦一系列Bearista水果熊寶寶周邊商品，以水果元素與繽紛色彩為設計靈感，打造限定杯款、STANLEY聯名系列、Bling系列，最推薦一整顆可愛「草莓造型馬克杯」750元、「紅鶴西瓜不鏽鋼吸管杯」1580元；夏日西瓜系列生活用品，則有紅肉或黃肉的小熊零錢包各650元可選，與兩色直紋網布隨行收納袋各550元、多款茄芷袋新品600元～750元。最萌的是把Bearista小熊穿上水果裝，整隻粉嫩嫩的「擁抱莓好MINI熊寶寶」650元，夏日MINI熊寶寶則有美莓、旺梨各680元、櫻桃雙胞胎款780元，還有「黑白貓尾巴檸檬零錢包」480元，7月22日療癒開賣。6月星巴克首度推出雙星聯名，星宇航空STARLUX + STARBUCKS星巴克商品上市即熱賣；如今迎來第二波收藏：7月24日（五）起，於活動期間至星巴克典藏DREAM PLAZA門市及星巴克愿秀門市消費即可以下參加活動。◾️當日單筆消費以原價購買1杯大杯（含）以上飲料，可以420元加購「STARLUX 飛行小熊公仔」乙個（購買單杯飲料不限制商品加購數量）。◾️當日單筆消費390元，即可以4980元加購「STARLUX 機師熊飛行旅行箱」乙個（不限制商品加購數量）。當日單筆消費滿1880元，即可獲得「STARLUX飛行小熊公仔」乙個（不累贈）。◾️當日單筆消費滿3500元，即可獲得「STARLUX飛機隨行收納袋」乙個（不累贈）。提醒大家，單筆滿額贈與滿額加價購活動不可合併使用；贈品／商品以門市現貨為主，款式隨機，數量有限，贈／售完為止；紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動；優惠不併用；不適用於外送外賣、預訂與行動預點服務。中秋節即將到來，CAMA CAFE推出限定「精品萃選」濾掛咖啡禮盒，7月27日起於全台CAMA CAFE門市陸續上架：◾️清爽花果調的「果樹女神」與「耶加雪菲」濾掛咖啡各8包。◾️醇厚濃郁風味的義大利IIAC金獎肯定的「巧克力王子」與「義式咖啡」濾掛各8包。推薦大宗採購優惠，購買3至5盒享95折、6至9盒享93折、10至20盒享9折、21盒以上享88折優惠。