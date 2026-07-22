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剛在2026年世界盃大放異彩、甚至打破巴西球王比利（Pelé）高懸56年助攻紀錄的法國國家隊與拜仁慕尼黑球星奧利塞（Michael Olise），近日捲入嚴重的感情與私生子糾紛。他的34歲德國籍前女友法蒂瑪（Fatima Zaunbrecher）出面爆料，指控奧利斯對兩人剛滿20個月大的親生女兒不聞不問，甚至拒絕支付撫養費，冷血行徑讓這位足壇新星深陷「渣男」風暴。法蒂瑪在接受德國媒體《圖片報》（Bild）採訪時透露，兩人是在2022年透過Instagram認識，當時奧利塞還效力於英超水晶宮，尚未成為超級巨星。由於兩人都有北非血統（奧利斯有阿爾及利亞血統，法蒂瑪則有一半摩洛哥血統），加上都不喜歡去派對和人擠人的場合，雙方一拍即合，法蒂瑪也經常飛往倫敦與他相聚。然而，這段兩年的戀情最終因奧利塞過度沉迷電子遊戲，以及牽扯到「另一個女人」的糾紛而告吹。法蒂瑪表示，她在兩人分手大約兩周後發現自己懷孕。隨後在慕尼黑進行的DNA親子鑑定也證實，奧利塞確實是這名20個月大女嬰阿莉雅·努爾（Aaliyah Noor）的親生父親。法蒂瑪悲痛地控訴奧利塞的無情：「我真的很心痛，一個人怎麼可以對自己的親生骨肉如此冷血。他甚至不跟我說話，只派律師來打發我。」她進一步爆料，奧利塞的律師不僅發函表示「讓當事人（奧利斯）探視小孩是沒有好處的」，甚至還有律師刻意酸她，建議她「應該去買二手的嬰兒服飾，這樣才能好好管理手頭上的錢」。在撫養費方面，法蒂瑪指控奧利塞的團隊最初只願意每個月給836歐元（約新台幣3萬元），後來才提高到2000歐元。但她強調，自己這兩年來根本沒有收到任何一筆男方支付的撫養費。針對法蒂瑪的猛烈指控，奧利塞的法律團隊予以強烈否認。其代表律師反駁指出，奧利塞從一開始就主動提供財務協助的方案，並一直有意願達成協議。律師團隊反控，法蒂瑪竟透過法國的法律程序，要求奧利塞支付高達每個月6萬歐元（約新台幣210萬元）的天價撫養費，雙方因此徹底談攏破裂。現年24歲的奧利塞正處於職業生涯的最巔峰。他在2026年世界盃以極佳表現成為大會助攻王，身價水漲船高，更傳出西甲豪門皇家馬德里有意將他招致麾下。面對這次的私生子與撫養費醜聞，一向作風低調的奧利塞至今未發表任何公開聲明。不過，由於大批網友湧入他的社群媒體進行攻擊與指責，他目前已緊急更改了Instagram的設定，限制了留言功能。這場球星與前女友的跨國撫養費大戰，短期內恐將持續在法庭與媒體上延燒。